Spotify ve Google, 2024 Wrapped için yapay zekâ destekli kişisel podcast deneyimi sunuyor.

Spotify Wrapped 2024, yapay zekâ destekli yeni bir podcast deneyimi sunmaya başladı. Google’ın NotebookLM aracıyla güçlendirilen bu yenilikçi özellik, kullanıcıların müzik geçmişine dair kişisel bir sohbet sunuyor.

Spotify, 2024 yılı için Wrapped deneyimini farklı bir boyuta taşıyarak, Google’ın yapay zekâ teknolojisiyle oluşturulmuş bir podcast deneyimi sunuyor. Bu podcast kullanıcının dinlediği müzikleri, favori şarkılarını ve yıl boyunca değişen müzik zevklerini anlatan kişisel bir sohbet olarak sunuyor.

Spotify ve Google’dan yapay zekâ destekli podcast ortaklığı

Google ise bu deneyimin Spotify ile ortaklaşa oluşturulmuş bir proje olduğunu açıkladı. Kullanıcılar, Wrapped akışına giderek Android ve iOS cihazlarında bu podcast’i dinleyebilecekler. Spotify Wrapped AI podcast’i, sınırlı bir süre için erişilebilir olacak. Ancak, Google, yapay zekâ sunucularının zaman zaman yanlış telaffuz yapabileceği ve her zaman detaylı bir özet sunamayabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Bu yapay zekâ deneyimi, sadece belirli ülkelerdeki kullanıcılar için mevcut olacak. Kullanıcılar, kişiselleştirilmiş müzik sohbetlerini dinlerken Google’ın yapay zekâ teknolojisiyle yıl boyunca müzik zevklerini daha derinlemesine keşfedebilecekler.