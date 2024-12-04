Spotify, 2024 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. Spotify’ın Yılın Özeti raporuna göre, Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’ler duyuruldu.
Spotify'ın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen sanatçı Semicenk oldu. En çok dinlenen şarkı ise Era7capone, Batuflex ve Narco’dan "CISTAK" olarak kayıtlara geçti.
Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı Taylor Swift oldu
Rap müzik, bu yıl da popülerliğini sürdürdü ve en çok dinlenen albümler listesinde rap sanatçılarının ağırlığı hissedildi. Ati242'nin "Manifesto" albümü, 2024'ün en çok dinlenen albümü oldu. Dünya genelinde ise Taylor Swift, 26,6 milyar dinlenmeyle en çok dinlenen sanatçı unvanını korudu. Globalde en çok dinlenen şarkı, Sabrina Carpenter’ın "Espresso" parçası oldu.
Spotify, kullanıcıların müzik zevklerini ve dinleme alışkanlıklarını Yılın Özeti raporu ile gözler önüne serdi. 2024 yılı boyunca müzik dünyasında öne çıkan isimler ve hit şarkılar, bu raporla bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.
İşte 2024 yılı boyunca Spotify’da en çok dinlenenler
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:
- Semicenk
- Lvbel C5
- Sezen Aksu
- BLOK3
- UZI
- Ati242
- Motive
- Hande Yener
- Dedublüman
- cakal
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:
- Sezen Aksu
- Hande Yener
- Gülşen
- Simge
- Melike Şahin
- Sertab Erener
- Ebru Gündeş
- Zeynep Bastık
- Bengü
- Derya Uluğ
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:
- CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco
- Lan - Zeynep Bastık
- DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5
- Sezen Aksu - Lvbel C5
- Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin
- Sen Bilmezsin - Dedublüman
- SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5
- Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök
- Renklensin - Reynmen
- Dale Don Dale - ElMusto
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:
- Manifesto - Ati242
- 7EDI - Era7capone
- EL CHAVO - UZI
- OBSESİF - BLOK3
- ROMANTİK - Motive
- Fatih - Mabel Matiz
- Kan - UZI
- Nefes - Derya Uluğ
- Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan
- Silah Gibi - Cash Flow
2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:
- Kendine İyi Davran
- Ortamlarda Satılacak Bilgi
- Hayalhanem Podcast
- Meksika Açmazı
- Merdiven Altı Terapi
- Terapist Koltuğu
- Hikayeden Adamlar
- Portal ile Yansıma
- Psikopatika
- Barış Özcan ile 111 Hz
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:
- Taylor Swift
- The Weeknd
- Bad Bunny
- Drake
- Billie Eilish
- Travis Scott
- Peso Pluma
- Kanye West
- Ariana Grande
- Feid
2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar:
- Espresso - Sabrina Carpenter
- Beautiful Things - Benson Boone
- BIRDS OF A FEATHER - Billie Eilish
- Gata Only - FloyyMenor, Cris Mj
- Lose Control - Teddy Swims
- End of Beginning - Djo
- Too Sweet - Hozier
- One Of The Girls (with JENNIE, Lily Rose Depp) - The Weeknd
- Cruel Summer - Taylor Swift
- Die With A Smile - Bruno Mars, Lady Gaga