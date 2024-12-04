Spotify, 2024 yılında Türkiye'de ve dünyada en çok dinlenen sanatçıları, şarkıları, albümleri ve podcast'leri duyurdu.

Spotify, 2024 yılının en çok dinlenenlerini açıkladı. Spotify’ın Yılın Özeti raporuna göre, Türkiye’de ve dünyada en çok dinlenen sanatçı, şarkı, albüm ve podcast’ler duyuruldu.

Spotify'ın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de bu yıl en çok dinlenen sanatçı Semicenk oldu. En çok dinlenen şarkı ise Era7capone, Batuflex ve Narco’dan "CISTAK" olarak kayıtlara geçti.

Dünya genelinde en çok dinlenen sanatçı Taylor Swift oldu

Rap müzik, bu yıl da popülerliğini sürdürdü ve en çok dinlenen albümler listesinde rap sanatçılarının ağırlığı hissedildi. Ati242'nin "Manifesto" albümü, 2024'ün en çok dinlenen albümü oldu. Dünya genelinde ise Taylor Swift, 26,6 milyar dinlenmeyle en çok dinlenen sanatçı unvanını korudu. Globalde en çok dinlenen şarkı, Sabrina Carpenter’ın "Espresso" parçası oldu.

Spotify, kullanıcıların müzik zevklerini ve dinleme alışkanlıklarını Yılın Özeti raporu ile gözler önüne serdi. 2024 yılı boyunca müzik dünyasında öne çıkan isimler ve hit şarkılar, bu raporla bir kez daha gün yüzüne çıkmış oldu.

İşte 2024 yılı boyunca Spotify’da en çok dinlenenler

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen sanatçılar:

Semicenk

Lvbel C5

Sezen Aksu

BLOK3

UZI

Ati242

Motive

Hande Yener

Dedublüman

cakal

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçılar:

Sezen Aksu

Hande Yener

Gülşen

Simge

Melike Şahin

Sertab Erener

Ebru Gündeş

Zeynep Bastık

Bengü

Derya Uluğ

2024’te Türkiye’de en çok dinlenen şarkılar:

CISTAK - Era7capone, Batuflex, Narco

Lan - Zeynep Bastık

DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm) - Lvbel C5

Sezen Aksu - Lvbel C5

Yakışıklı - KÖFN, Simge, Salman Tin

Sen Bilmezsin - Dedublüman

SUBMARINER - AKDO, Lvbel C5

Yansıma - Derya Uluğ, Asil Gök

Renklensin - Reynmen

Dale Don Dale - ElMusto



2024’te Türkiye’de en çok dinlenen albümler:

Manifesto - Ati242

7EDI - Era7capone

EL CHAVO - UZI

OBSESİF - BLOK3

ROMANTİK - Motive

Fatih - Mabel Matiz

Kan - UZI

Nefes - Derya Uluğ

Yaramızda Kalsın - Onur Can Özcan

Silah Gibi - Cash Flow



2024’te Türkiye’de en çok dinlenen podcast’ler:

Kendine İyi Davran

Ortamlarda Satılacak Bilgi

Hayalhanem Podcast

Meksika Açmazı

Merdiven Altı Terapi

Terapist Koltuğu

Hikayeden Adamlar

Portal ile Yansıma

Psikopatika

Barış Özcan ile 111 Hz

2024’te dünya genelinde en çok dinlenen sanatçılar:

Taylor Swift

The Weeknd

Bad Bunny

Drake

Billie Eilish

Travis Scott

Peso Pluma

Kanye West

Ariana Grande

Feid

2024’te dünya genelinde en çok dinlenen şarkılar: