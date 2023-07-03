Instagram, mobil uygulamasına sessiz sedasız getirdiği özellikle hesabınızda yaptığınız tüm paylaşımları bulut depolama platformlarına aktarma imkânı sundu.

Günümüzde Twitter rakibi bir platform üzerinde çalışmaya devam eden Instagram, sessiz sedasız yeni bir özelliği de kullanıma sundu. Instagram kullanıcıları artık bugüne kadar paylaştığı her gönderiyi ve hikâyeyi Google Fotoğraflar gibi hizmetlere aktarabilecek.

Yeni özelliği kullanarak Instagram’da yaptığınız tüm paylaşımlarınızı yedeklemek de sadece birkaç adımdan oluşuyor. Üstelik her gönderinizi ve hikâyenizi aktarabileceğiniz gibi sadece istediğiniz paylaşımları da aktarma şansına sahip olacaksınız.

Instagram’daki paylaşımlarınızı Google Fotoğraflar gibi hizmetlere nasıl aktarabilirsiniz?

Adım #1: Instagram profil sayfanızı açın.

Adım #2: Sağ üstteki alt alta üç çizgi ikonuna basın.

Adım #3: “ Hareketlerin ” sayfasını açın.

” sayfasını açın. Adım #4: “ Bilgilerini aktar ” sayfasını açın.

” sayfasını açın. Adım #5: “Tüm hikâyelerin ve gönderilerin” veya “Bazı hikâyelerin ve gönderilerin” seçeneğini işaretleyip “ İleri ” seçeneğine basın.

” seçeneğine basın. Adım #6: Paylaşımlarınızı aktarmak istediğiniz platformu seçin.

Adım #7: Açılan sayfada Instagram profilinizi, seçtiğiniz platforma bağlayın.

Adım #8: “ Aktarımı başlat ” seçeneğine basın.

” seçeneğine basın. Adım #9: Hesap şifrenizi girin.

Adım #10: “Bitti” seçeneğine basın.

Instagram, aktarım tamamlandığında sizi e-posta yoluyla bilgilendirecek. Özellik, şu anda yalnızca mobil uygulamada kullanılabiliyor.