Google, 800 bin kişinin ön sipariş verdiği AI Studio mobil uygulamasını iptal ettiğini açıkladı.

Google, yapay zekâ konusunda dünyada en çok öne çıkan firmalardan biri konumunda. Şimdi ise şirketin kullanıcı deneyimini tek bir çatı altında toplamak amacıyla dikkat çekici bir karar aldığı görüldü. Şirketin resmi Google AI Studio hesabından yapılan açıklamada, Android ve iOS için özel olarak tasarlanan bağımsız AI Studio mobil uygulamasının iptal edildiği ifade edildi.

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Kararın en ilginç yanı ise uygulamanın lansman öncesinde mobil mağazalarda yaklaşık 800.000 kullanıcı tarafından ön sipariş verilmiş / ön kayıt yaptırılmış olmasıydı.

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Ayrı uygulama olarak gelmek yerine direkt Gemini uygulamasına entegre olacak

Yapay zeka araçlarının hızla çoğaldığı günümüz teknoloji dünyasında Google, kullanıcıların uygulama kirliliği yaşamasını istemediğini vurguluyor. Firma, kullanıcıları telefonlarında başka bir uygulama daha yüklemeye zorlamak yerine, uygulama geliştirme odaklı bu yapay zekâ yeteneklerini doğrudan Gemini uygulamasına getireceğini ifade etti. Şirket, mobil ve masaüstü tarafında bu vizyonu gerçeğe dönüştürmek için AI Studio ve Gemini ekiplerinin ortaklaşa çalışmaya başladığını aktardı.

Teknoloji devi, mayısta gerçekleştirdiği etkinliklerde mobil AI Studio uygulamasını büyük bir heyecanla tanıtmıştı.O dönem yapılan açıklamalara göre geliştiriciler ve içerik üreticileri, akıllı telefonları üzerinden yapay zekâ destekli uygulamalar oluşturabilecek, projeleri test edebilecek, mevcut uygulamaları karıştırabilecek ve hatta geliştirdikleri yazılımları doğrudan yayınlayabileceklerdi. Son strateji hamlesiyle birlikte bu iş akışı tamamen Gemini'ın merkezine kayıyor. Ön sipariş veren 800 bin kişi, ayrı bir uygulamayla uğraşmayacak, direkt Gemini üzerinden kullanabilecekler. Ancak güncellemenin yayımlanma tarihi henüz netlik kazanmış değil.