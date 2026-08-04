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iOS 27 ile Fotoğraflar Uygulamasına Uzun Zamandır Beklenen Özellik Geliyor

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Apple, iOS 27 güncellemesiyle Fotoğraflar'da ekran görüntülerinden ve kaydedilen medyalardan arındırılmış, sadece kullanıcının çektiği fotoğraf ve videoları sunan yeni bir albümü kullanıma açıyor.

iOS 27 ile Fotoğraflar Uygulamasına Uzun Zamandır Beklenen Özellik Geliyor
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Apple’ın iPhone modellerinde yer alan Fotoğraflar uygulaması, yıllar içerisinde kapsamını sürekli genişleterek geniş bir medya kütüphanesine dönüştü. Uygulama yalnızca cihazın kamerasıyla çekilen içerikleri değil; arkadaşlar tarafından paylaşılan medyaları, anıları, ekran görüntülerini ve web üzerinden kaydedilen tüm görselleri tek bir çatı altında topluyor ancak bu durum, kullanıcıların yalnızca kendi çektikleri fotoğraflara erişmesini zorlaştırıyordu.

iOS 27 güncellemesi ile birlikte bu eksiklik gideriliyor ve uygulamaya "Captured by Me" (Çektiklerim) adlı yeni bir özellik ekleniyor.

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iOS 27 ile Fotoğraflar Uygulamasına Uzun Zamandır Beklenen Özellik Geliyor
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Fotoğraflar'daki "Çektiklerim" kısmı nasıl olacak?

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Fotoğraflar uygulaması eskiden bugünkü "Son Kullanılanlar" albümüne benzer bir "Kamera Rulosu" yapısı sunuyordu. Bu yapı içerisinde kullanıcının kendi çektiği fotoğraflar ile dışarıdan kaydettiği görseller birlikte yer alıyordu. Kullanıcıların uzun süredir eksikliğini hissettiği temel unsur ise sadece kamera ile çekilen medya içeriklerini listeleyen filtreleme seçeneğiydi.

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iOS 27 ile birlikte sunulacak bu yeni kısım, doğrudan iPhone'un Kamera uygulaması aracılığıyla çekilen fotoğraf ve videoları bir araya getiriyor. Yeni koleksiyon sayesinde ekran görüntüleri, WhatsApp veya diğer uygulamalardan gelen medyalar ya da internetten indirilen görseller bu alanda görünmüyor.

iOS 27 şu anda test sürecinde ve önümüzdeki Eylül ayında kararlı sürümle birlikte iPhone'lara gelmesi bekleniyor.

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