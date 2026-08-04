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WhatsApp'ta Birçok Kişinin Hesabı Durduk Yere Kapatılmaya Başladı: Meta'dan Açıklama Geldi

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WhatsApp kullanıcılarının hesapları aniden "inceleme altında" uyarısı verilerek kapatılmaya başlandı. Meta'dan açıklama geldi.

WhatsApp'ta Birçok Kişinin Hesabı Durduk Yere Kapatılmaya Başladı: Meta'dan Açıklama Geldi
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp, çok sayıda kullanıcının hesaplarını durduk yere engellemesine ve askıya almasına neden olan bir sorunla karşı karşıya kaldı. Sosyal medya platformları üzerinden mağduriyetlerini dile getiren kullanıcılar, hesaplarının aniden engellendiğini ve sistem tarafından "inceleme altına" alındığını aktardı.

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Kısa sürede birçok kullanıcıyı etkileyen bu sorun ile ilgili direkt WhatsApp’ın sahibi Meta’dan açıklama geldi. Şirket yetkilileri, TechCrunch'a yaptıkları açıklamada yaşanan aksaklığı doğrulayarak etkilenen hesapların erişimini yeniden sağlamak üzere çalışmalara başladıklarını bildirdi.

Hesaplar durduk yere incelemeye alındı

X ve Threads platformlarında paylaşım yapan birden fazla kullanıcı, herhangi bir kural ihlali yapmadıkları halde WhatsApp uygulamasına erişimlerinin aniden kesildiğini belirtti. Etkilenen kişilerin ekranında, "Hesap aktiviteniz ve cihaz bilgileriniz, Hizmet Şartlarımıza uyup uymadığını kontrol etmek amacıyla incelemeye alınmıştır. İnceleme sonucu genellikle 24 saat içinde tarafınıza bildirilecektir." şeklinde bir uyarı mesajı yer aldı.

Dünya genelinde 3 milyardan fazla aylık aktif kullanıcıya sahip olan platformda yaşanan bu tarz küçük oranlı aksaklıklar dahi anında binlerce kişiyi doğrudan etkileyebiliyor. . Sosyal medyada ses çıkaran kullanıcıların birçoğu, günlük iletişimlerinin ve iş süreçlerinin bu engelleme nedeniyle sekteye uğramasından şikâyetçi oldu.

Meta, yaşanan bu engelleme krizini doğrulayıp çözüme kavuşturmak adına adımlar atıldığını açıklasa da sorunun hangi bölgelerdeki kullanıcıları etkilediği ya da hangi teknik nedenden kaynaklandığı konusunda ayrıntı vermekten kaçındı. Ayrıca tam olarak kaç hesabı kapsadığı, güvenlik algoritmalarında nasıl bir aksaklık yaşandığı, hâlâ çözülüp çözülmediği gibi konularda da bilgi yok.

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