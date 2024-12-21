Google, ABD hükûmetinin şirketi parçalama planlarından kurtulmak için yeni teklifler sundu. ABD Adalet Bakanlığı'nın bu teklifleri nasıl yanıtlayacağı şimdilik bilinmiyor.

ABD merkezli teknoloji devi Google, son dönemlerde ABD hükûmeti tarafından köşeye sıkıştırılmış durumda. Hatırlayan okurlarımız vardır; ABD Adalet Bakanlığı, Google'ın arama motoru sektöründeki tekelden kurtulmak için Chrome'u satması gerektiğini bile söylemişti. Tabii Google, bunlara sıcak bakmıyordu.

Ancak Google'dan konuyla ilgili yeni bir hamle geldi. Şirket, ABD hükûmetine yeni teklifler sundu. Google'a göre bu tekliflerle hem mümkün olan en iyi kullanıcı deneyimi sunulacak hem de daha iyi bir rekabet ortamı oluşturulacaktı.

İşte Google'ın ortaya koyduğu teklfler:

Google'ın hazırladığı teklif metninde, teknoloji şirketleri ile Chrome, Arama ve Google Play lisansları ile hizmetlerine ilişkin ön yüklü olma anlaşmalarının 3 yıl süreyle yasaklanmasından bahsediliyor. Ancak bu demek olmayacak ki Google, diğer internet tarayıcılarda varsayılan arama motoru olamayacak. Şirket, diğer tarayıcı geliştiriciler ile anlaşma yapmaya devam edecek bu anlaşmalar, bundan sonra yıllık olarak yapılacak. Öte yandan; tarayıcıların, diğer firmalarla da görüşmelerinin önü açılacak.

Buradaki en büyük sorun, Google ile ABD Adalet Bakanlığı'nın süreler üzerinde uzlaşamıyor olması. ABD Adalet Bakanlığı, bu meseleyi 10 yıllığına çözmek istiyor. Ancak Google'ın sunduğu teklif, 3 yılı kapsıyor. Teknoloji devi, arama motoru dünyasında dengelerin çok hızlı değişebileceği için 3 yıl gibi bir süreyi belirlediğini söylüyor. Bakalım ABD Adalet Bakanlığı yetkilileri, Google'ın bu teklifini nasıl karşılayacaklar.