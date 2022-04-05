Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en çok tercih edilen ve sevilen arama motoru olmaya devam eden Google, bugün Twitter'a Google Türkiye hesabıyla katıldı. Çok sayıda kullanıcıdan 'Hoş Geldin' mesajı yağdı.

Tüm dünyanın olduğu gibi ülkemizin de en çok tercih edilen arama motoru Google, bugün hepimize güzel bir sürpriz yaparak ‘Google Türkiye’ adıyla bir Twitter hesabı açtı. Paylaştığı bir videoyla Türkiye’ye selam veren Google, hepimizi gülümsetmeyi başardı.

Paylaşımında arama motorunda ülkemizden en fazla aranan şeylere yer vererek popüler videolara yer veren Google, çok sayıda kullancının “Hoş geldin” mesajıyla karşılandı.

Tweet diyarında bir Google Türkiye belirdi

Sevilen arama motorunun Twitter’a Google Türkiye hesabıyla katıldığını duyurduğu paylaşımı çok sayıda beğeni aldı.“Selamlar Twitter insanları, ne arıyoruz?” mesajıyla yayınladığı videonun ardından çok sayıda kullanıcı ‘en çok aradıkları’ şeyleri eğlenceli paylaşımlarla anlattı.

Google Türkiye'nin paylaşımının ardından çok sayıda kullanıcı gibi biz de ona "En iyi hoş geldin mesajları" paylaşımımızla iyi dileklerimizi ilettik. Sizlerden de birbirinden eğlenceli mesajlar geldi. Şimdi gelin, Google Türkiye’nin Twitter’a girişini kutladığı paylaşımına ve ardından gelen tepkilere birlikte bakalım.

Hoş geldin Google Türkiye!

Google Türkiye'ye gelen sizlerden gelen mesajlar ve tepkiler: