Google, uygulamasına yepyeni bir "Görseller" bölümü eklemeye hazırlanıyor. Pinterest benzeri bu bölüm, ilgili olduğunuz konulardan size özel olarak hazırlanan görselleri derleyecek.

Google, tüm hizmetleri gibi mobil uygulamasına da sürekli kullanıcı deneyimini iyileştirecek yenilikler getiriyordu. Şimdi ise direkt olarak mobil uygulamaya yepyeni bir “Görseller” ismi verilen bir akış geleceği görüldü. Özellik, Google uygulamasında beta kullanıcılarında test edilmeye başladı.

Yeni görseller akışı, kullanıcılara çok daha kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmayı amaçlıyor. Artık yeni eklenen bu sekme ile Google uygulamasında Pinterest’e benzeyen ve sadece görsellerin yer aldığı yepyeni bir bölüm yer alacak.

Yeni görseller bölümü böyle gözükecek

Yeni görseller bölümü, direkt olarak uygulamadaki alt çubuğa eklenecek. Aramanın ve bildirimlerin ortasında yer alacak bu bölüme bastığınızda, size özel olarak derlenen görselleri görebileceksiniz. Burada yemekler, moda, tasarım ve ilginizi çekebilecek daha fazla kategoriden görseller içeren, Pinterest’i andıran bir akış sunulacak.

Yeni akışı açtığınızda Google, sizden ilgili olduğunuz en az 3 konuyu seçmenizi isteyecek. Seçtiğiniz alanları kullanarak da size özel olarak kişiselleştirilmiş bir görsel akışı oluşturulacak. Çıkan görsellerden birini beğendiğinizde ona basılı tutarak paylaşabilecek, koleksiyonunuza kaydedebilecek veya Google Lens ile arama yapabileceksiniz. Ayrıca beğenmediklerinizi gizleyebilme imkânınız da olacak.

Google uygulamasının yeni özelliği şu anda test aşamasında. Tam olarak ne zaman kullanıma sunulacağını bilmiyoruz ancak yakında geleceğini söyleyebiliriz. Şirket, geri bildirimlere göre gerekli düzeltmeleri yaptıktan sonra kullanıma sunacaktır.