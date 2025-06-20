Rekabet Kurumu, Google bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın nedeni, Google Ads'deki "PMAX" kampanyasıydı. Peki Rekabet Kurumu, Google ile ilgili olarak tam olarak neyden şüpheleniyor?

Rekabet Kurumu, ABD merkezli teknoloji devi Google'a soruşturma açtığını duyurdu. Kurumun açıklamasında firmanın reklamcılıkla ilgili girişimlerinin 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediğinin inceleneceği belirtildi. Peki Rekabet Kurumu, Google'a neden böyle bir soruşturma başlattı?

Rekabet Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre soruşturmanın nedeni, Google Ads sistemi içerisinde yer alan "Perfomance Max (PMAX)" kampanyası. Dev şirket, PMAX kampanyası aracılığıyla çevrim içi reklamcılık alanındaki gücünü diğer hizmetlerine taşıyıp taşımadığı, reklamverenlere karşı adil olmayan uygulamalarda bulunup bulunmadığı ve veri birleştirme yoluyla rekabeti engelleyip engellemediği incelenecek.

Rekabet Kurumu'nun konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Alphabet Inc., Google Ireland Limited, Google LLC, Google International LLC ve Google Reklamcılık ve Pazarlama Ltd. Şti.’den Oluşan Ekonomik Bütünlük (GOOGLE) Hakkında Soruşturma Açılmasına Karar Verildi.



GOOGLE’ın 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’u (4054 sayılı Kanun) ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla bahse konu teşebbüs hakkında aynı Kanun’un 41. maddesi uyarınca 12.06.2025 tarihli ve 25-22/519-M sayılı Rekabet Kurulu kararıyla soruşturma açılmıştır.



Soruşturma konusunu GOOGLE’ın, Google Ads’te yer alan bir kampanya türü olan Perfomance Max (PMAX) kampanyası aracılığıyla çevrim içi arama bazlı reklamcılık hizmetlerindeki gücünü diğer çevrim içi reklamcılık hizmetlerine aktarmak, PMAX kampanyasını kullanan reklamverenlere yönelik sömürücü uygulamalarda bulunmak ve veri birleştirmek suretiyle 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal ettiği iddiaları oluşturmaktadır.

Google, Rekabet Kurumu'nun soruşturmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşanması hâlinde sizleri yeniden bilgilendireceğiz.