Google’ın YouTube ile Rekabet Etmek İçin Kurduğu Google Video, Nasıl YouTube’un Satın Alınmasıyla Sonuçlandı? (Para Her Şeyi Çözüyor Gerçekten!)

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Google’ın zamanında YouTube’u tahtından etmeyi amaçladığı girişimi Google Video neden hedeflenen amaçlara ulaşamadı dersiniz? Haydi gelin anlatalım.

2005 yılında Google, YouTube’a rakip bir video platformu olmayı amaçlayan Google Video’yu büyük umutlarla piyasaya sürmüştü.

Video içeriklerinin internet dünyasında oldukça ilgi çekmeye başladığı bu dönemde, Google Video’nun da adından söz ettiren etkili bir platform olması bekleniyordu.

Peki Google Video neden beklentileri karşılayamayarak piyasadan silinen platformlardan biri oldu?

google video

Google Video’nun başarısız olmasındaki en önemli sebeplerden biri, stratejik kararların alınması sürecinde zamanlama açısından yanlışlıklar yapılmasıydı.

YouTube, aynı dönemlerde kullanıcıların içerik yükleyip paylaşabileceği özgür bir platform olarak hızla yükseliyordu.

Ancak YouTube’un yanında Google Video, sınırlı içeriklerle kısıtlı kalmayı tercih etmişti.

Bu sebeple de YouTube’un sunduğu özgürlük ve topluluk özellikleri daha cazip olduğu için kullanıcılar Google Video yerine YouTube’a yöneldi.

Google Video’nun başarısızlığının ardındaki bir diğer sebep ise pazarlama konusundaki eksikliklerdi.

google video

Google, arama motoru alanında oldukça güçlü olsa da video paylaşım platformları alanında aynı etkiyi yakalamakta zorlanmıştı.

YouTube’un kullanıcı dostu arayüzü ve kullanıcı deneyimine odaklanan topluluk odaklı özellikleri onu kullanıcılar arasında âdeta bir fenomen hâline getirmişti.

Bu esnadaysa Google Video bu alanda sınıfta kalmıştı.

Son olarak, 2006 yılında Google strateji değiştirdi ve YouTube ile rekabet etmektense onu satın almayı tercih etti.

Böylelikle Google, hayalini kurduğu video paylaşım platformuna ulaşmış oldu ve kendi platformu Google Video’yu kapatarak yoluna YouTube ile devam etti…

Kaynak: Failory

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