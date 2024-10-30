Samsung’un akıllı telefon piyasasında devrim yaratma amacıyla tanıttığı Galaxy Beam beklentilerin tam aksi bir performans sergilemiş ve büyük bir başarısızlığa dönüşmüştü. Peki neden böyle oldu? Bu içerikte, sebeplerini detaylıca anlatıyoruz.

2012 yılında Samsung, Mobil Dünya Kongresi'nde sahneye çıkarak teknoloji dünyasına Samsung Galaxy Beam adını verdiği yeni bir ürün tanıttı.

O dönemin popüler modeli Galaxy S Advance'e benzeyen bu telefonun farkı içinde bir pico projektör bulunmasıydı.

Samsung, bu cihazla kullanıcıların akıllı telefonlarıyla içerikleri büyük ekranlara yansıtabileceği yenilikçi bir deneyim sunmayı hedefliyordu.

Galaxy Beam'in en büyük yeniliği telefonun içine yerleştirilen minik projektördü.

Bu özellikle, kullanıcılara telefon ekranlarındaki içerikleri duvara veya başka bir yüzeye yansıtabilmesi mümkün kılınıyordu.

Samsung, bu özelliği pazarlarken özellikle sürekli sunum yapan iş insanları ve sanatçılar gibi içerik paylaşmak isteyen herkese hitap etmeyi hedeflemişti.

Ancak bu özellik pratikte beklediği karşılığı bulamamıştı.

İlk ve en önemli sorun, Galaxy Beam’in 2012'de piyasaya sürülmüş olmasına rağmen donanım özellikleri açısından oldukça eski olmasıydı.

Telefon, o dönemin en yeni Android sürümü yerine daha eski bir sürümüyle geliyordu ve dolayısıyla performansı rakiplerine kıyasla çok daha yavaştı.

Pico projektör, telefonun içine sığacak kadar küçültülmüştü ancak bu da görüntü kalitesinin ciddi şekilde etkilenmesiyle sonuçlanmıştı.

Düşük çözünürlüklü projektör, yalnızca karanlık ortamlarda kullanılabiliyordu ve yansıttığı görüntüler de net olmaktan oldukça uzaktı.

Üstelik bu eklenen teknoloji ile telefon hem daha pahalı hem de daha kullanışsız hâle gelmişti.

Projeksiyon maliyetleri ciddi oranda arttırmıştı ve cihazın ağırlaşmasına sebep olarak kullanımının zor olmasına sebep olmuştu.

Yani Galaxy Beam, kullanıcıların beklediği gibi hafif ve taşınabilir bir cihaz değildi.

Hantal yapısı, telefonun elde tutulmasını zorlaştırıyordu ve projektör kullanıldığında pil ömrü de hızla tükeniyordu.

Ek olarak Samsung Galaxy Beam’i pazarlarken hedef kitlenin ihtiyaçlarını anlamak konusunda yetersiz kalmıştı.

İş insanlarının sunum yaparken kullanması amaçlanan bu özellik, düşük çözünürlük ve kısa pil ömrü nedeniyle pratikte hiç kullanılabilir değildi.

Dolayısıyla, telefonun projektör özelliği birçok insan için gereksiz ve kullanışsız bir yenilik olarak kaldı.

Samsung, 2014 yılında Çin pazarında Galaxy Beam 2 modelini piyasaya sürerek bu fikri yeniden canlandırmayı denese de yine benzer sorunlar yaşandı ve ürün başarılı olamadı.

Özetle, Galaxy Beam, görünüşte etkileyici bir yenilik gibi görünse de pratikteki uygulamasıyla kullanıcıları hayal kırıklığına uğratan bir başarısızlık olarak tarihe geçti.

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