Google'ın, bulut odaklı siber güvenlik firması Wiz'i 33 milyar dolara satın almak istediği iddia edildi.

Bugün Bloomberg tarafından ortaya atılan bir iddia, Google’ın çatı şirketi Alphabet’in çok büyük bir satın alım yapmaya hazırlandığını ortaya koydu. Buna göre şirket, New York merkezli bulut güvenlik firması Wiz’i bünyesi altına almayı düşünüyor.

Satın alım için şu anda görüşmelerin devam ettiği gelen bilgiler arasında. Yani henüz kesin bir şey yok. İki taraftan resmî bir açıklama da gelmemiş. Eğer iddia doğru çıkarsa birleşmenin bedeli dudak uçuklatan cinsten.

33 milyar dolara satın alabilir

Konuya yakın kaynaklara ulaşan Bloomberg’e göre Google, Wiz’i satın almak için 33 milyar dolarlık devasa bir ücret ödemeye hazır. Anlaşmanın, birkaç gün içinde resmî olarak duyurulabileceği de raporda belirtilmiş.

İki taraf, aslında geçen yaz potansiyel bir birleşme için görüşmüştü ancak bir anlaşmaya varılamamıştı. Google, şirkete 23 milyar dolar teklif etmiş ancak Wiz, bağımsız devam etmek istediğini söyleyerek teklifi reddetmişti. Aynı zamanda düzenleyicilerden gelecek onay süreci de Wiz’in gözünü korkutmuştu. Görünüşe göre iki taraf yeniden bir araya geldi ve Google teklifini artırdı. Düzenleyiciler konusundaki endişelerin devam edip etmediği belli değil.

Bu birleşme, Google’ın özellikle de bulut alanındaki siber güvenlikte elini güçlendirmeyi amaçlıyor. Ayrıca Amazon Web Services, Microsoft Azure gibi gibi bulut konusunda önde firmalarla rekabet etmesine de yardımcı olacak.