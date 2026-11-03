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Apple, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı: iPhone Satışları Rekor Getirdi!

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Apple, son 3 ayda ne kadar kazandığını açıkladı. iPhone ve Mac sayesinde rekor kırıldı.

Apple, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı: iPhone Satışları Rekor Getirdi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Apple, geride bıraktığımız son 3 ayın kazançlarına dair toplantıyı resmen gerçekleştirdi. Bu toplantı, 1 Eylül itibarıyla CEO’luk görevini Tim Cook’tan devralan John Ternus’un ilk kazanç çağrısı oldu. Teknoloji devi, son dönemdeki kazançlarını paylaştı.

Şirket, 2026 mali yılının dördüncü çeyreğinde (takvim yılının üçüncü çeyreği) gelirini geçen yılın aynı dönemine göre %12 artırarak 114,5 milyar dolara taşıdı. Çeyreklik net kâr ise 30,7 milyar dolar (hisse başına 2,10 dolar) olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğinde bu rakamlar 102,5 milyar dolar gelir ve 27,5 milyar dolar net kâr seviyesindeydi.

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Apple, Son 3 Ayda Kaç Para Kazandığını Açıkladı: iPhone Satışları Rekor Getirdi!
applemano

iPhone ve Mac uçuşta

applemano

Şirketin brüt kâr marjı, geçen yılın aynı dönemindeki %47,2 seviyesinden %47,9'a yükseldi. CFO Kevan Parekh, bu marjda gümrük vergisi iadelerinin yaklaşık bir yüzdelik puanlık olumlu bir katkı sağladığını belirtti. Şirket ayrıca 12 Kasım itibarıyla kayıtlı olan hissedarlara 16 Kasım’da hisse başına 0,27 dolar temettü dağıtacağını duyurdu. Mali yılın tamamında ise Apple, 478,8 milyar dolar ciro ve 132,2 milyar dolar net kâr üreterek 2025 yılındaki 416,2 milyar dolarlık satış ve 112,0 milyar dolarlık kâr rekorlarını geride bıraktı.

Donanım tarafında gelir tablosu keskin ayrımlara sahne oldu. Çeyrek boyunca ürün grubu gelirleri %12 artışla 82,9 milyar dolara ulaştı. Bu yükselişin lokomotifi, %17,5 büyüme ile 57,6 milyar dolara çıkan iPhone satışları ve %23,7 sıçrama ile 10,8 milyar dolara ulaşan Mac grubuydu. Yeni tanıtılan katlanabilir formdaki iPhone Duo, iPhone 18 Pro ailesi ve dokunmatik ekranlı yeni MacBook Pro modelleri tüketici ilgisini yukarı taşıdı.

Buna karşın portföyün diğer üyeleri aynı ivmeyi yakalayamadı. iPad gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %10,4 düşerek 6,2 milyar dolara geriledi. Giyilebilir Cihazlar, ev ve aksesuar kategorisi ise bir önceki yıldaki Watch SE 3 ve AirPods Pro 3 lansmanlarının yarattığı zorlu baz etkisi nedeniyle %7,9 kayıpla 8,3 milyar dolara indi.

Apple’ın en yüksek kâr marjına sahip iş kolu olan Hizmetler departmanı, %9,8 artışla 31,6 milyar dolarlık tüm zamanların çeyrek rekorunu kırdı. Bu segmentin brüt kâr marjı çeyreklik bazda 40 baz puan yükselerek %76 seviyesine ulaştı. Şirketin aktif cihaz tabanı tüm ana ürün grupları ve coğrafi bölgelerde rekor kırarak 2,5 milyar aktif cihazı aştı. Platform genelindeki ücretli abonelik sayısı ise çift haneli artış göstererek 1,5 milyar barajını geçti.

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