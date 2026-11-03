ABD'nin Florida eyaletinde 1 Kasım 2026'da meydana gelen uçak kazası, özel jetlerin güvenliğiyle ilgili tartışmaları yeniden gündeme getirdi. Austin'den Bahamalar'a gitmek üzere havalanan Bombardier Learjet 60 tipi uçak, Lake Worth Beach yakınlarına düştü. Kazada uçakta bulunan 9 kişinin tamamı hayatını kaybetti.

2004'te üretilen jet, 2023 yılından bu yana Delaware merkezli LR60271 LLC adına kayıtlıydı. Uçağın işletmesini ise Aurora Aviation Upper Jet ticari adıyla gerçekleştiriyordu.

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Learjet 60 modelinin geçmişindeki şaibe ise kaza hakkında soru işaretlerini çoğalttı. Peki Florida'da gerçekleşen bu kazanın asıl sebebi gerçekten de uçağın geçmişiyle mi ilgili?

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Uçak havada mı parçalandı?

Kazanın kesin nedeni henüz resmi olarak açıklanmasa da Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından yapılan ilk açıklamalara göre uçağın yere çarpmadan önce havada yapısal bütünlüğünü kaybetmeye başladığı biliniyor.

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Flightradar24 verilerine ve telsiz kayıtlarına bakıldığında pilotlar 35 bin feet irtifadayken buzlanma, şiddetli türbülans ve yağış rapor ederek 37 bine çıkmak istedi. Ancak uçak hemen ardından kontrolü kaybederek inanılmaz bir hızla dikey bir dalışa geçti.

Learjet 60'ın geçmişinde de ciddi bir kaza dikkat çekiyor.

Florida’da düşen N722BD tescilli uçak ile geçmişteki kazalara karışan uçaklar farklı gövdeler olsa bile Learjet 60 modeli havacılık emniyeti açısından karanlık bir geçmişe sahip olduğunu söyleyebiliriz. Modelin adını lekeleyen en büyük olay ise 19 Eylül 2008’de Güney Carolina’da gerçekleşen ve dört kişinin ölümüne yol açan kaza olmuş.

N999LJ tescilli başka bir Learjet 60, kalkış esnasında pistten çıkmış ve lastiklerin ciddi şekilde düşük basınçta olması nedeniyle birden fazla lastik patlamıştı. Kaza raporunda lastik bakımındaki yetersizliklerin yanı sıra uçağın itki ters çevirici sistemindeki tasarım sorunlarının da kazaya katkı sunduğu belgelendi. 2001'deki benzer bir olaydan sonra bile FAA ve üreticinin bu tasarım açıklarını kapatmada yetersiz kaldığı ortaya çıktı.

Florida’da düşen jet yaklaşık 22 yaşındaydı.

Teknik incelemelere bakıldığında Learjet 60 serisinin lastik basınçlarının her 96 saatte bir kontrol edilmesini zorunlu kılan uçuşa elverişlilik talimatları bulunuyor. Ana iniş takımı lastiklerinin ise her 150-200 inişte bir değiştirilmesi gerekiyor. İlgi çekici bir başka detay ise Bombardier'in Learjet serisinin üretimini 2021 yılında sonlandırmış olması.

Parça tedariği ve yaşlanan gövdelerin modern havacılık güvenlik standartlarına uyarlanması süreçleri, bu tip eski jetler üzerindeki soru işaretlerini artırıyor.

Şu anda ise uçağın sahibi ve işletmecisi hattındaki ticari yapının arkasında bu tür yaşlı jetlerin operasyonel ve bakım maliyetlerinin optimize edilip edilmediği tartışılıyor.

NTSB’nin elindeki en büyük eksiklik ise uçağın detaylı ve güncel bakım geçmişine dair kayıtların şeffaflığı. FAA tescil belgeleri mülkiyeti gösterse de motorların çalışma saatleri, kronik arızalar ve son dönemde yapılan bakım kalitesine dair soru işaretleri soruşturmanın merkezinde yer alıyor.

Kazanın esas sebebi ise enkazdan çıkarılacak parçalar ve kara kutu verilerinin çözülmesiyle netlliğe kavuşacak.