Google, 31 dili destekleyen yeni ses modeli Chirp 3'ü duyurdu. Model, sesli komut sistemleri ve seslendirme gibi alanlarda kullanılacak.

Google, sesli yapay zekâ konusunda vites yükseltti ve Chirp 3 modelini Vertex AI platformuna eklemeye hazırlanıyor. Şirketin duyurusuna göre, güncelleme önümüzdeki hafta kullanıma sunulacak.

Google, sesli yapay zekâ işine hız verdi. Chirp 3 modeli yakında Vertex AI platformunda yerini alacak. İşte detaylar!

Chirp 3, 31 dilde 8 yeni ses seçeneğiyle geliyor

Chirp 3, sesli komut sistemleri, sesli kitap üretimi, müşteri destek asistanları ve video seslendirme gibi alanlarda kullanılmak üzere geliştirildi. Google, modelin 31 dilde 8 yeni ses seçeneği sunacağını ve yapay zekâ destekli konuşma sentezi teknolojisini daha erişilebilir hale getireceğini belirtti. Şirket, yeni modelin duyurusunu Londra’daki DeepMind ofisinde düzenlenen bir etkinlikte gerçekleştirdi.

Ses tabanlı yapay zeka alanındaki gelişmeler sadece Google ile sınırlı değil. Geçtiğimiz hafta, yapay zekâ destekli ses üretimiyle öne çıkan Sesame, geliştiriciler için kendi ses modeli platformunu duyurdu. Böylelikle farklı şirketler kendi uygulamalarına ve hizmetlerine özel sesli yapay zekâ çözümleri oluşturabilecek. Ses teknolojilerine yönelik yatırımlar hızla artarken, ElevenLabs gibi girişimler de bu alandaki çalışmalarını genişletmek için büyük fonlar topluyor.

Google, Chirp 3’ün kullanımına bazı güvenlik önlemleri getireceğini ve kötüye kullanımın önüne geçmek için çeşitli kısıtlamalar uygulayacağını açıkladı. Google Cloud CEO’su Thomas Kurian, bu konuyla ilgili olarak güvenlik ekipleriyle çalışmaların sürdüğünü belirtti. Google, Vertex AI platformunu 2021 yılında makine öğrenimi modellerini geliştirmek isteyen yazılımcılar için kullanıma sunmuştu. Yapay zekâya yönelik artan ilginin ardından şirket, platformu geliştirerek büyük dil modelleri ve görsel üretim sistemleri gibi yeni yapay zekâ araçlarını entegre etmeye başladı. Chirp 3, bu kapsamda Gemini dil modeli, Imagen görüntü üretim aracı ve Veo 2 video üretim aracı gibi sistemlerle birlikte platformdaki yerini alacak.

DeepMind CEO’su Demis Hassabis, yapay zekânın gelişimiyle ilgili yaptığı açıklamada, bu sürecin kısa vadede tamamlanacak bir dönüşüm olmadığını belirtti. Önümüzdeki yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin yaygınlaşacağı ifade edilse de, genel yapay zekâ seviyesine ulaşmak için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.