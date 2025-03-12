Google, yapay zekâ destekli yeni arama modunu test ediyor. Yeni yapay zekâ modu arayüzü ve sunduğu özellikler, beta sürümüyle ilk kez görüldü.

Google'ın Arama hizmetine yapay zekâ entegrasyonu genişletilmeye devam ediyor. Şirketin test ettiği yeni yapay zekâ modunun Google uygulamasında yer alacağı belirtildi. Yeni modun, sesli ve görsel sorgulara gelişmiş yapay zekâ yanıtları sunarak kullanıcı deneyimini değiştireceği aktarıldı.

Şirketin test ettiği yeni yapay zekâ modunun yakında Google uygulamasında yer alacağı söyleniyor. Yeni özellikle birlikte, kullanıcılar sesli veya görsel olarak sordukları sorulara daha detaylı ve düzenli yanıtlar alabilecek. İşte detaylar!

Yapay zekâ destekli mod geliyor

Google uygulamasının Android için 16.9.39.sa.arm64 beta sürümü incelendiğinde, AI Mode’un arayüzüne dair yeni detaylar ortaya çıktı. Güncellenen uygulamada Sesli Arama ve Google Lens seçenekleri, Arama çubuğundan kaldırıldı. Bunun yerine, kullanıcılar yapay zekâ destekli arama moduna doğrudan erişebilecek. Yapay zekâ modu açıldığında yapılan sorgulara organize ve kaynak bağlantıları içeren yanıtlar sunuluyor.

Yeni modun yalnızca metin ve sesli sorgularla değil, Google Lens entegrasyonu ile de çalışacağı aktarıldı. Kullanıcıların, telefon kameralarıyla çevrelerindeki nesneleri tarayabileceği veya daha önce çekilmiş fotoğrafları kullanarak yapay zekâ destekli aramalar yapabileceği belirtildi. Arayüzde bazı renk değişiklikleri ve yeni ikonların yer aldığı, bu detayların da dikkat çektiği ifade edildi.

Yapay zekâ modunun şu an için genel kullanıma açılmadığı belirtildi. Ancak Google’ın testleri hızlandırdığı ve bu özelliğin yakında daha fazla kullanıcıya sunulmasının planlandığı paylaşıldı.