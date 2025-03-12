Google, artırılmış gerçeklik alanında yeni yatırımlarla dikkat çekiyor. Şirketin son hamleleri, akıllı gözlük pazarına dönüş yapabileceğini ortaya koydu.

Google’ın artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (XR) alanında yaptığı yatırımlarla yeniden akıllı gözlük pazarına girebileceği belirtiliyor. Son dönemde gerçekleştirilen satın almaların, şirketin kendi XR cihazlarını ve akıllı gözlüklerini geliştirme planlarıyla bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

Google’ın artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (XR) alanındaki hamleleri, şirketin yeniden akıllı gözlük pazarına dönebileceğini gösteriyor. Son dönemde yapılan satın almaların, Google’ın kendi XR cihazları ve akıllı gözlükleri üzerine çalıştığını gösteriyor.

Google, göz takip teknolojisine yatırım yapıyor

Sızdırılan kaynaklara göre Google, göz takip teknolojisi geliştiren Kanadalı AdHawk Microsystems şirketini satın almak üzere son aşamaya geldi. Yaklaşık 115 milyon dolarlık bu anlaşma tamamlanırsa, AdHawk ekibi Google’ın Android XR birimine katılacak. Google, kısa süre önce de HTC’nin XR bölümünü 250 milyon dolara satın almıştı.

AdHawk’ın düşük güç tüketimli göz takip sensörleri geliştirdiği aktarılıyor. Şirketin bu teknolojisinin, kullanıcıların bakışlarını rakip sistemlere kıyasla daha hızlı analiz edebildiği belirtiliyor. AdHawk’ın ayrıca MindLink adlı bir gözlük modeli üzerinde çalıştığı ve bu ürünün dikkat çektiği ifade ediliyor. Google’ın bu tür donanımlara olan ilgisi, yeni nesil akıllı gözlüklerin habercisi olabilir.

Google, artırılmış ve sanal gerçeklik alanındaki yatırımlarına hız vermiş durumda. Android XR platformuyla uyumlu yeni cihazların geliştirilmesi bekleniyor. Google’ın kısa süre önce yaptığı bir tanıtımda akıllı gözlük prototipleri görülmüştü. Google Glass projesinin, beklentileri karşılamadığı için rafa kaldırıldığı biliniyor. Ancak şirketin yıllardır yeni nesil akıllı gözlükler üzerinde çalışmalarını sürdürdüğü paylaşıldı. Son dönemde yapılan yatırımların, Google’ın bu alana yeniden güçlü bir dönüş yapabileceğine işaret ettiği değerlendiriliyor.