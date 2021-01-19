Görme Engelini Ortadan Kaldıran Yapay Kornea Geliştirildi

İsrail merkezli CorNeat adlı bir şirketin geliştirmiş olduğu yapay kornea, görme engellileri için büyük umud vadediyor. Şirket, KPro adını verdikleri bu korneayı 78 yaşındaki bir adama uygulayarak hastanın görüşünü geri kazanmasını sağladı.

Yapay kornea implantları, uzun zamandır görme engelliler için umut barındıran bir yöntem haline geldi. Son derece zorlayıcı bir ameliyat gerektiren bu implantlar, genellikle en son çare olarak uygulanıyor. Ancak CorNeat adlı bir şirketin uzun zamandır üzerinde çalıştığı yapay kornea, minimum dikiş ve prosedür gerektiren basit bir işlemden oluşuyor.

Şirketin geliştirmiş olduğu KPro adlı bu kornea, 78 yaşındaki kör bir adamın görüşünü geri kazanmasını sağladı. Kornea, hastanın doğrudan göz duvarına entegre edildi ve hasta ameliyattan hemen sonra aile üyelerini tanıyıp, tablodaki sayıları okuyabilir hale geldi.

KPro, yakın zamanda diğer ülkelerde de kullanılmaya başlanacak

CorNeat, son derece hızlı bir iyileşme sürecine sahip olan yapay korneaları için şu açıklamalarda bulundu; “KPro entegre edildikten sonra cihazın içinde bulunan fibroblast ve kolajen, kademeli olarak uygulandığı bölgeye uyum sağlamaya başlıyor ve işlem gerçekleştikten sonraki haftalarda bu süreç tamamlanıyor.”

Başarılı geçen ameliyattan sonra 10 hasta daha aynı prosedür için onay aldı ve KPro’nun yakın zamanda Fransa, ABD ve Kanada’da uygulanmaya başlanması bekleniyor.

İsrail merkezli şirket, 78 yaşındaki adamın görüşünü geri kazanmasından sonra şu sözleri dile getirdi; "Yıllar süren sıkı çalışmalardan sonra bir meslektaşımın KPro’yu kolaylıkla hastaya entegre ettiğini görmek ve hastanın görüşünü yeniden kazanmasına tanıklık etmek son derece heyecan verici ve duygusal bir andı. Bu süreç sırasında kimse gözyaşlarını tutamadı.”