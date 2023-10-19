Herkesin zaman zaman yaşadığı en yaygın durumlardan bir tanesi olan göz altı morluğu genel olarak zararsız bir durum olarak kabul edilir ancak estetik açıdan kişiyi rahatsız ettiği için nasıl geçer diye merak edip evde çözüm yöntemleri arıyorsanız birkaç basit yöntemle göz altı morluklarını azaltmanız mümkün.

Hızlı bir gece oldu, kafanız kazan gibi, aynaya bir bakıyorsunuz göz altı morluklarınız da aynadan size bakıyor. Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Göz altı morlukları herkesin zaman zaman yaşadığı en yaygın durumlardan bir tanesidir. Bunun bir hastalık ya da bir tür rahatsızlık olduğu her zaman söylenemez çünkü genel olarak zararsız ama estetik açıdan rahatsız edicidir.

Peki göz altı morlukları nasıl geçer? Aslında henüz bu durum oluşmadan önlem almalı ve bazı hayat tarzı değişiklikleri yapmalısınız. Fakat bir kez çıktıysa o andan sonra evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz bazı basit çözüm yöntemleri var. Elbette tüm bu yöntemler geçici çözümler sunar, göz altı morluklarınızın neden çıktığını ve nasıl tedavi edileceğini öğrenmek için mutlaka uzman bir hekime görünmelisiniz.

Kısaca durumu tanımlayarak başlayalım; Göz altı morlukları nedir?

Göz altı morlukları olarak adlandırsak da gözünüzün altındaki bu halkalar kahverengi, mavi, mor ve hatta siyah renkli bile olabilir. Gözün etrafındaki kılcal damarların normal kan dolaşımı dışındaki davranışları sonucu ortaya çıkar. Genel olarak zararsız kabul edilir ama estetik açıdan son derece can sıkıcıdır.

İyi ama göz altı morlukları neden olur?

Egzama

Yorgunluk

Göz ovuşturma

Göz kaşıma

Yaşlanma

Fazla güneşe maruz kalma

Uykusuzluk

Sağlıksız uyku

Nezle

Hiperpigmentasyon

Göz çevresindeki yağ dokusunda azalma

Göz altı derisinin incelmesi

Demir eksikliğine bağlı anemi

Sigara içmek

Alerji

Genetik

Tiroid sorunları

Fazla susuz kalma

Dermatit

Bazı göz damlaları

Bazı ilaçlar

Göz altı morluklarına neden olduğu bilinen durumlardan bazıları bu şekilde. Listeden de anlaşılacağı üzere pek çok şey göz altı morluğuna neden olabiliyor. Bazıları kısa, bazıları uzun süre görülüyor. Bu nedenle hemen endişeye kapılmanıza gerek yok.

Bazı kişilerde göz altı morluğu oluşma riski çok daha yüksektir:

Yaşlandıkça kişinin göz çevresindeki yağ azalır ve göz çevresindeki deri incelir. Bu nedenle yaşlı kişilerde göz altı morluklarının oluşması çok daha yaygın olarak görülür. Koyu tenli insanlarda, beyaz tenli insanlara göre göz altı morluğu oluşma riski yüksektir. Bazı durumlarda göz altı morluklarının kalıtsal olarak aktarıldığı da görülmüştür.

Peki göz altı morlukları nasıl geçer? İşte evde kendi kendinize uygulayabileceğiniz yöntemler:

Uyku kalitenizi arttırın.

Salatalık maskesi yapın.

Soğuk kompres uygulayın.

Çaylı pamuk uygulayın.

Yüzünüze masaj yapın.

Cilt bakım ürünlerinizi değiştirin.

Yeterince mineral ve vitamin aldığınızdan emin olun.

Uyku kalitenizi arttırın:

Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ancak uzmanlar genel olarak sağlıklı bir yetişkinin günde 6 - 8 saat uyumasını tavsiye ediyorlar. Fakat unutmayın, önemli olan 8 saat yatakta kalmak değil sağlıklı bir şekilde uyumak. Bu nedenle gün içinde egzersiz yapıp, uyku ortamınızı buna göre hazırlayıp, uyumadan önce mavi ekrana bakmamak son derece önemli.

Salatalık maskesi yapın:

Evet, filmlerde gördüğünüz o sahne gerçek. Salatalık içerisinde C vitamini ve silika bulunuyor. Bu maddelerin her ikisi de sağlıklı bir cilt için olmazsa olmazlar arasında. Eğer düzenli olarak göz altlarınıza salatalık maskesi uygularsanız morlukları daha oluşmadan önlemeniz mümkün.

Soğuk kompres uygulayın:

Göz altı morluklarının kılcal damar kaynaklı oluştuğunu söylemiştik. Üzerlerine soğuk kompres uygulamanız demek, damarların daralması demektir. Damarlar daralınca onların verdiği mor renk de azalır. Uzun süre yapmamaya ve temiz malzemeler kullanmaya dikkat edin.

Çaylı pamuk uygulayın:

Evet, bu da gerçek. Hazır çay poşetlerini ya da çaya batırılmış pamukları gözünüzün üzerinde tuttuktan kısa bir süre sonra şişlik, morluk ve benzeri sorunların azaldığını göreceksiniz. Bunun nedeni, kafeinde bulunan antioksidan özelliklerdir. Göz çevresindeki kan dolaşımını uyaran bu madde, şişliğin ve morlukların azalmasını sağlıyor.

Yüzünüze masaj yapın:

Sorun kan dolaşımı olduğu zaman en hızlı etkiyi gösteren yöntem masaj yapmaktır. Yalnızca göz altı morluğunuz çıktığı zaman değil düzenli olarak yüzünüze masaj yapabilirsiniz. Göz altı morluklarının direkt üzerine değil de çevresine hafifçe uygulayacağınız masaj kan dolaşımını uyaracaktır.

Cilt bakım ürünlerinizi değiştirin:

Kullandığınız cilt bakım ürünlerinin alerji yapma riski olabilir ama bunun yanı sıra çok daha faydalı olan ürünler kullanmanız mümkün. İçinde kimyasal bulunmayan, E ve C vitamini katkılı, antioksidan içeren cilt bakım ürünleri kullanarak göz altı morluklarınızı daha oluşmadan önleyebilirsiniz.

Yeterince mineral ve vitamin aldığınızdan emin olun:

Kişiden kişiye değişiklik gösterebilir ancak göz altı morluğu bulunan pek çok kişide ortak olarak B12, C, K ve E vitamini ile birlikte demir eksikliği görülüyor. Bu nedenle günlük beslenmenizde bu vitamin ve mineralleri düzenli olarak tüketerek bu tür durumları daha oluşmadan önlemeniz mümkün.

Ne zaman doktora gitmek gerekir?

Nezle oldum gözüm şişti, az uyudum göz altı morluğum çıktı, çay koydum geçti, masaj yaptım geçti diyorsanız tüm bunlar normal. Fakat nedensiz bir şekilde sürekli göz altı morluğunuz varsa ve ne yaparsanız geçmiyorsa mutlaka uzman bir hekime muayene olmanız gerekiyor. Göz altı morluğuna neden olan durumları ve hastalıkları tespit ederek en doğru tedaviyi uygulayacaktır.

Herkesin başına gelebilen estetik bir rahatsızlık olan göz altı morluğu nedir, neden olur, nasıl geçer gibi merak edilen soruları yanıtladık. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi göz altı morlukları hakkında da en doğru ve size özel bilgiyi uzman bir hekimden almanız gerektiğini unutmayın.