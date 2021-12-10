Otururken ya da uzanırken aniden ayağa kalktığımız zaman gözümüz kararabilir ancak bu durum sık sık yaşanıyorsa ve baş dönmesi, terleme gibi semptomlarla birlikte görülüyorsa hipotansiyon kaynaklı olabilir. Kan basıncının düşmesi ile ortaya çıkan hipotansiyon yani düşük tansiyon nedir biraz daha yakından inceleyelim.

Oturmuş arkadaşlarınızla sohbet ediyor ya da uzanmış televizyon izliyorsunuz. Derken kalkmanız gerekti ve hızla ayağa kalktınız. Öldüm mü ben dercesine gözlerinizin birkaç saniye kararması normaldir. Ancak bu durum sık sık başınıza geliyorsa ve bununla beraber baş dönmesi, terleme gibi farklı semptomlar da ortaya çıkıyorsa bu durumun nedeni hipotansiyon yani düşük tansiyon olabilir.

Ani kalkışlarda yaşanan bu durum her zaman hipotansiyon kaynaklı olmayabilir ancak sık sık yaşanması durumunda mutlaka şüphelenmeli ve bir doktora görünmelisiniz. Bu tür durumlarda hastalığın kaynağına göre uygulanan tedavi yöntemleri vardır ama kendi kendinize alabileceğiniz önlemlerle etkilerini azaltmanız mümkün. Hipotansiyon nedir, belirtileri nelerdir gelin biraz daha yakından inceleyelim.

Hipotansiyon nedir?

Kan atar damarlarda akarken damarlara belirli bir oranda basınç yapar ve bu durum tansiyon olarak adlandırılır. Özel durumlara göre değişiklik gösterse de ortalama tansiyon 120/80 mm Hg olmalıdır. 90/60 mm Hg ve altında bir tansiyon değeri görülüyorsa bu durum hipotansiyon yani düşük tansiyon olarak adlandırılır. Hipotansiyon demek, çoğu zaman anormal olarak tanımlanacak kadar düşük kan basıncıdır.

Hipotansiyon belirtileri nelerdir?

Geçmeyen sersemlik hali

Göz kararması

Terleme

Her an bayılacak gibi hissetme hali

Yoğun mide bulantısı

Yoğun baş dönmesi

Halsizlik

Konsantre olamama

Kaygı

Ciltte soğuma ve solgunlaşma

Düşük tansiyon sonucu ortaya çıkan bu belirtiler tek tek görülebileceği gibi birden fazlası aynı anda da görülebilir. Bu tür olumsuz durumlar yaşadığınızda kendinizi iyi bir şekilde gözlemlemeli ve hangi belirtilerin aynı anda görüldüğünden emin olmalısınız.

Hipotansiyon neden olur?

Yoğun stres, kaygı ya da korku durumu

Kansızlık

Sinir sistemi rahatsızlıkları

Kalp ilacı, tansiyon ilacı, antidepresan kullanımı

Enfeksiyonlar

Kanama ve kan kaybı

Karaciğer sorunları

Farklı alerjik reaksiyonlar

Yeme bozuklukları

Gebelik

Yetersiz sıvı tüketimi

Düzensiz beslenme

Hormon kaynaklı sorunlar

Hipotansiyon nedenlerinin bazıları devamlı düşük tansiyona neden olurken bazıları kısa süreli tansiyon düşmesine neden olmaktadır. Kısa süreli tansiyon düşmeleri herkesin başına gelen bir durumdur ancak bu durum sık sık yaşanmaya başladıysa işler ciddi olabilir.

Hipotansiyon çeşitleri:

Ayaktayken tansiyonun düşük olması durumu postural ya da ortostatik hipotansiyon olarak adlandırılır.

Yemek yedikten sonra tansiyonun düşmesi durumu postprandial hipotansiyon olarak adlandırılır.

Beyin sinyallerinde yaşanan hata kaynaklı düşük tansiyon durumu nörokardiyojenik hipotansiyon olarak adlandırılır.

Sinir sistemi hasarı kaynaklı düşük tansiyon durumu ortostatik hipotansiyon ile çoklu sistem atrofisi olarak adlandırılır.

Tansiyonunuzun hangi durumlarda düşük olduğunu gözlemlemeli ve durumu doktorunuza anlatmalısınız. Anlattıklarınıza göre doktorunuz farklı durumlardan şüphelenirse yeni testler isteyebilir ve hipotansiyon türünüzü bu şekilde tespit edebilir.

Hipotansiyon nasıl tedavi edilir?

Hipotansiyonun pek çok türü ve bu türleri ortaya çıkaran pek çok farklı neden vardır. Bu nedenle hipotansiyon için tek bir tedavi yönteminden bahsetmek mümkün değil. Belirtilerinizi en doğru şekilde doktorunuza anlattıktan sonra şüpheye göre farklı testler yapılarak sorunun nedeni tespit edilir ve ancak öyle bir tedavi uygulanır.

Düşük tansiyona ne iyi gelir?

Doktorunuzun kontrolünde tuz tüketimini arttırabilirsiniz.

Su tüketimini arttırın.

Sigarayı bırakın.

Alkollü içecekleri sınırlandırın.

Kafeinli içecekleri sınırlandırın.

Karbonhidrat tüketiminizi sınırlandırın.

Porsiyonlarınızı küçültün.

Düzenli egzersiz yaparak kan dolaşımınızı hızlandırın.

Stresinizi kontrol altına alın.

Otururken bacak bacak üstüne atmayın.

Ani hareketler yapmaktan kaçının.

Hipotansiyona yani düşük tansiyona ne iyi gelir sorusunun yanıtı aslında en basit haliyle sağlıklı bir insan olmakta gizli. Sağlıklı beslenir, egzersiz yapar, sigara içmez, stresinizi kontrol etmeyi öğrenirseniz hipotansiyon, hipertansiyon ve daha pek çok farklı rahatsızlıkla mücadele edebilir hatta bu hastalıkları hayatınızdan tamamen çıkarabilirsiniz.

Kan basıncının düşmesi sonucu ortaya çıkan hipotansiyon nedir, belirtileri nelerdir, düşük tansiyona ne iyi gelir gibi merak edilen soruları yanıtladık ve konu hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. Anlattıklarımız yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Bu tür bir sorun yaşadığınız zaman mutlaka bir doktora görünmeyi ihmal etmeyin.