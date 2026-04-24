GPT-5.5 Tanıtıldı: "Şimdiye Kadarki En Akıllı ve En Sezgisel Model"

OpenAI, geçtiğimiz ay tanıttığı GPT-5.4'ün hemen ardından yeni modeli GPT-5.5'i tanıttı. Peki yeni model ne gibi alanlarda öne çıkıyor?

Barış Bulut

OpenAI, henüz geçen ay tanıttığı GPT-5.4’ün ardından şimdi de yeni modeli GPT-5.5’i duyurdu.

GPT-5.4'e kıyasla ne gibi değişiklikler olduğunu merak ediyorsanız birazdan değineceğiz ama OpenAI bu yeni modeli “Şimdiye kadarki en akıllı ve en sezgisel model.” olarak tanımlıyor.

Kod yazıyor, araştırıyor, plan yapıyor

GPT-5.5’in en dikkat çekici yönlerinden biri özellikle yazılım geliştirme süreçlerinde gösterdiği performans. Model; kod yazma, hata ayıklama, internet üzerinden araştırma yapma ve hatta belge ile tablo oluşturma gibi işlerde oldukça iddialı.

OpenAI’a göre GPT-5.5, karmaşık ve çok adımlı görevlerde kullanıcıyı yormadan kendi planını oluşturabiliyor. Yani artık her adımı tek tek tarif etmek yerine, “dağınık” bir görevi modele verip arkanıza yaslanabiliyorsunuz. Model işi planlıyor, gerekli araçları kullanıyor, sonuçları kontrol ediyor ve belirsizliklerle baş etmeyi biliyor.

Daha az kaynak, daha fazla iş

Yeni model yalnızca daha yetenekli değil, aynı zamanda daha verimli. OpenAI, GPT-5.5’in özellikle Codex tarafında görevleri tamamlarken “önemli ölçüde daha az token” kullandığını belirtiyor. Bu da hem hız hem de maliyet açısından avantaj anlamına geliyor.

Ayrıca şirket, GPT-5.5’in şimdiye kadarki “en güçlü güvenlik önlemleriyle” donatıldığının da altını çiziyor.

Kimler kullanabilecek?

GPT-5.5, kademeli olarak ChatGPT’nin Plus, Pro, Business ve Enterprise abonelerine sunulacak.

Daha gelişmiş bir versiyon olan GPT-5.5 Pro ise yalnızca Pro, Business ve Enterprise kullanıcılarına gelecek.

