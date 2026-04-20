Anthropic, Claude Design isimli yeni yapay zekâ aracını duyurdu. İşte tasarıma yeni başlamak isteyenlerin çok işine yarayacak bu ürün hakkında tüm bilmeniz gerekenler.

Dünyanın en büyük yapay zekâ firmalarından biri olan Anthropic, Claude isimli başarılı yapay zekâ aracıyla son zamanlarda rakiplerinin canını iyice sıkmaya başlamıştı. Şimdi ise şirketten özellikle tasarım konusunda kullanıcıların çok işine yarayacak yepyeni bir duyuru geldi.

Anthropic, geçtiğimiz günlerde Claude Design ismi verilen yeni ürününü bizlerle buluşturdu. Bu yeni deneysel ürün, Canva gibi tasarım uygulamalarını karşısına alarak kullanıcıların işini kolaylaştırmayı planlıyor. Peki ne işe yarıyor? Nasıl kullanılır? Gelin bakalım.

Claude Design nedir? Ne işe yarıyor?

Claude Design, kullanıcıların Claude kullanarak prototipler, slaytlar, tek sayfalık özetler ve daha fazlası gibi görseller oluşturmasına olanak tanıyan yeni deneysel bir ürün olarak nitelendiriliyor. Özellikle tasarım geçmişi olmayan kurucular ve ürün yöneticileri gibi kişilerin fikirlerini daha kolay gerçeğe dönüştürmelerini sağlıyor.

Claude Design ile kullanıcılar ne istediklerini açıklaması yeterli. Bunun ardından da yapay zekâ bu tasarımları gerçeğe dönüştürüyor. Örneğin Claude’dan sakinleştirici bir mobil meditasyon uygulaması prototipi geliştirmesini istiyorsunuz, doğadan ilham alan zarif renkler ve sade bir tasarım istediğinizi yazıyorsunuz, Claude çok kısa sürede bunu ortaya çıkarıyor. Bunun ardından oluşturulan tasarımda renkleri ayarlayabiliyor, yazı tiplerini değiştirebiliyor ve daha fazlasını yapabiliyorsunuz.

Aslında ilk bakışta Canva’ya çok büyük bir rakip olarak görülse de Anthropic, yaptığı açıklamada aracın Canva gibi hizmetleri tamamlamak aracıyla tasaralandığını, onların yerini almayı hedeflemediğini belirtti. Yani tam bir tasarım aracından ziyade bir tasarım aracı kullanmayan ve bir fikirden görsel bir şeye hızlıca geçmesi gereken kişiler için gelen daha başlangıç seviyelere yönelik bir ürün.

Claude Design nasıl kullanılır?

Claude Design, Claude Opus 4.7 modelinden güç alıyor. Ürün; Claude Pro, Max, Team ve Enterprise aboneleri için araştırma önizleme olarak kullanıma sunuldu. Eğer bu aboneliklerden birine sahipseniz Claude üzerinden Design isimli yeni araca ulaşabileceksiniz.