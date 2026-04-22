Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

OpenAI, ChatGPT Images 2.0’ı Duyurdu: Nano Banana’ya Güçlü Rakip Geldi!

OpenAI, ChatGPT Images 2.0 modelini resmen tanıttı. Yeni nesil görsel üretim aracı; gelişmiş doğruluk, çoklu dil desteği, gerçekçi görseller ve “düşünme” özelliğiyle dikkat çekiyor. Model, hem bireysel hem profesyonel kullanım için güçlü yenilikler sunuyor.

Beyazıt Kartal Beyazıt Kartal / Product Content Manager

Yapay zekâ ile görsel üretme meselesi sadece “güzel resimler yapmaktan” çıkalı uzun zaman olmuştu. OpenAI’nin yeni modeli ChatGPT Images 2.0, nihayet ChatGPT'yi de yapay zeka ile görsel üretme yarışına yeniden dahil ediyor. Bu modelle birlikte görseller, adeta bir anlatım dili hâline geliyor. Yani sadece estetik değil; açıklayan, öğreten ve hatta fikir sunan içerikler üretmek mümkün.

Üstelik yeni model, önceki nesillere göre çok daha “akıllı”. Verdiğiniz komutu sadece anlamıyor; onu analiz ediyor, eksikleri tamamlıyor ve ortaya doğrudan kullanılabilir bir sonuç çıkarıyor. Kısacası artık “yaklaşık doğru” değil, “nokta atışı” görseller dönemi başlıyor.

İçerikten Görseller

Artık “Yaklaşık” Değil, Nokta Atışı Görseller Var

ChatGPT Images 2.0’ın en büyük olayı kesinlikle doğruluk. Model, verdiğiniz talimatları çok daha iyi anlayıp uygulayabiliyor. Özellikle küçük yazılar, ikonlar veya arayüz detayları gibi genelde sorun çıkaran alanlarda ciddi bir gelişme var. Eskiden “idare eder” dediğimiz sonuçlar yerine artık doğrudan projede kullanabileceğiniz görseller alabiliyorsunuz. Üstelik API tarafında 2K çözünürlüğe kadar destek sunulması, işi profesyonel seviyeye taşıyor.

Türkçe Dahil Pek Çok Dilde Daha Doğru Sonuçlar

Yeni modelin en dikkat çeken gelişmelerinden biri de dil tarafında. Artık sadece İngilizce değil; Japonca, Korece, Çince gibi dillerde de oldukça başarılı. Üstelik bu sadece çeviri değil. Görselin içindeki metinler gerçekten doğal görünüyor ve tasarımla uyumlu oluyor. Poster, afiş ya da bilgi grafiği hazırlarken metinler artık “yapay” durmuyor.

Gerçek Fotoğraflardan Ayırt Etmek Zorlaşıyor

Yeni modelin fotogerçekçilik seviyesi gerçekten dikkat çekici. Küçük kusurlar, ışık detayları ve doğal dokular sayesinde görseller gerçek fotoğraflara çok daha yakın görünüyor. Hatta bazı durumlarda yapay zekâ ürünü olduğunu anlamak bile zorlaşabiliyor. Reklam ve sosyal medya içerikleri için bu büyük bir artı.

Tek Bir Tarza Mahkûm Değilsiniz

Model sadece gerçekçilikte değil, farklı tarzlarda da oldukça güçlü. Piksel sanatından manga stiline kadar geniş bir yelpazede üretim yapabiliyor. Üstelik bunu yaparken stil tutarlılığını koruyor. Yani aynı projeye ait görseller arasında “kopukluk” yaşamıyorsunuz. Bu da özellikle marka işleri için oldukça önemli.

Artık Her Platforma Uygun Görsel Üretebiliyor

En-boy oranı desteği de ciddi şekilde geliştirilmiş. İster yatay bir banner, ister dikey bir mobil ekran görseli… Model, 3:1’den 1:3’e kadar farklı oranlarda üretim yapabiliyor. Bu sayede sosyal medya, sunum veya afiş gibi farklı kullanım alanlarına özel içerikler üretmek çok daha kolay hâle geliyor.

Daha Güncel ve Daha Akıllı

ChatGPT Images 2.0, Aralık 2025’e kadar güncel bilgiye sahip. Bu da özellikle bilgi içeren görsellerde büyük fark yaratıyor. Eğitim içerikleri, açıklayıcı grafikler veya özet görseller hazırlarken doğruluk seviyesi artıyor. Yani sadece güzel değil, aynı zamanda doğru içerikler üretebiliyorsunuz.

Adeta Bir Tasarım Partneri Gibi Çalışıyor

“Düşünen model” modu açıldığında işler iyice değişiyor. Model, sizin yerinize araştırma yapabiliyor, içerikleri analiz edebiliyor ve görseli oluşturmadan önce planlama yapıyor. Hatta tek komutla 8 farklı görsel üretip bunları birbiriyle tutarlı hâlde sunabiliyor. Özellikle seri içerik üretimi için inanılmaz bir kolaylık.

Codex ile Tasarım ve Yazılım Aynı Yerde

Codex entegrasyonu sayesinde görsel üretim artık yazılım geliştirme sürecine de dahil oluyor. Arayüz tasarımları, prototipler ve konseptler aynı platformda oluşturulabiliyor. Beğendiğiniz tasarımı hızlıca ürüne dönüştürmek de mümkün. Bu da geliştiriciler için büyük bir zaman kazancı demek.

Uygulamalara Entegre Edilebiliyor

Geliştiriciler için sunulan gpt-image-2, bu teknolojiyi uygulamalara entegre etmeyi sağlıyor. Reklam araçları, eğitim platformları veya tasarım uygulamaları bu model sayesinde çok daha güçlü hâle gelebiliyor. Çoklu dil desteği ve gelişmiş metin işleme özellikleri, gerçek kullanım senaryolarında ciddi fark yaratıyor.

Kusursuz Değil (Henüz)

Tabii ki her şey mükemmel değil. Model; fiziksel dünyayı tam olarak modelleme, origami gibi detaylı şemalar veya Rubik küpü gibi yapılar konusunda zorlanabiliyor. Ayrıca çok yoğun detay içeren görsellerde veya karmaşık diyagramlarda hatalar görülebiliyor. Yani bazı içeriklerde hâlâ kontrol şart.

ChatGPT Images 2.0'yi Kimler Kullanabilecek, Ücretli mi?

ChatGPT Images 2.0 şu anda tüm ChatGPT ve Codex kullanıcılarına sunulmuş durumda. Ancak gelişmiş “düşünme” özellikleri Plus, Pro ve Business abonelerine özel. API tarafında ise gpt-image-2 modeli, kalite ve çözünürlüğe göre değişen bir fiyatlandırmaya sahip. 2K üzeri görseller ise şimdilik beta aşamasında.

Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri Kategorisinde En Çok Okunanlar

OpenAI'ın Şirket İçi Yazışmaları Sızdı: Gizli Planı ve Rakip Yapay Zekâ Şirketleri Hakkında Yorumları İfşa Oldu

Gemini'a Her Dakika Yapay Zekâ Kullananların Hayatını Kurtaracak Özellik Geldi

ChatGPT En İyi Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Gemini AI En Gerçekçi Fotoğraf Promptları

Apple Çalışanları İçin Yeni Dönem: Yapay Zekâ Kullanmayan Çalışanlar Cezalandırılıyor!

Yeni Araştırma: Yapay Zekâ Kullanmak Beynimize Sandığımızdan Daha Fazla Zarar Veriyor Olabilir mi?

Yapay Zeka Çağında Medyanın Kuralları Baştan Yazılıyor: "Content 2.0" Markaların Kaderini Değiştirecek

Anthropic, Genel Erişime Açık En Güçlü Yapay Zekâ Modeli Claude Opus 4.7'yi Tanıttı

A101, Bu Hafta Normalden 7 Bin TL Daha Ucuza 50 İnç QLED 4K Samsung TV Satacak

Beynimiz Yandı: 2. El Otomobil Fiyatları Arttı (Ama Aslında Düştü)

Avengers: Endgame, Çekilen Yeni Sahnelerle Yeniden Vizyona Girecek: Hikaye Doomsday'e Bağlanacak

Yüksek KM’deki Bir Otomatik Vites Araba Nasıl Kullanılmalı?

Apple'da Tarihi Gün: Tim Cook CEO'luk Görevinden Ayrıldı, Yeni CEO'nun Kim Olduğu Açıklandı

Assassin's Creed Black Flag Resynced Daha Tanıtılmadan Sızdı: İşte Ekran Görüntüleri ve Yeni Fragmandan Kısa Bir Kesit! [Video]

