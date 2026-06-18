OPPO, orta segmentte konumlanan yeni telefonu Reno 15A’yı tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

Türkiye’de de faaliyet gösteren bir firma olan OPPO, akıllı telefon satışları konusunda dünyada en önde gelen firmalardan biriydi. Şimdi ise şirket, Reno serisine dahil edilen ve orta segmentte olmasına rağmen gelişmiş özellikler sunan yeni telefonu Reno 15A’yı resmen tanıttı.

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Japonya’ya yönelik bir telefon olan OPPO Reno 15A modeli, arka tarafında sol üst kısma yerleştirilen bir kamera kurulumuyla geliyor. Önde ise ince çerçeveli bir delikli ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz.

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OPPO Reno 15A neler sunuyor?

Ekran İşlemci RAM Depolama Arka kamera Ön kamera Batarya İşletim sistemi

Cihazda 6,6 inç boyutunda 120 Hz’lik bir ekran görüyoruz. Snapdragon 6 Gen 1’den güç alıyor ve 8/12 GB RAM ile geliyor. Arkada 50 MP, 8 MP, 2 MP üçlü kamera sistemi var. 7000 mAh bataryası da dikkat çeken kısımlarından. Telefon 8/128 GB’lık versiyonunda 400 dolara, 12/256 GB’lıkta ise 480 dolara satılacak.