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7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı

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OPPO, orta segmentte konumlanan yeni telefonu Reno 15A’yı tanıttı. İşte özellikleri ve fiyatı.

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Türkiye’de de faaliyet gösteren bir firma olan OPPO, akıllı telefon satışları konusunda dünyada en önde gelen firmalardan biriydi. Şimdi ise şirket, Reno serisine dahil edilen ve orta segmentte olmasına rağmen gelişmiş özellikler sunan yeni telefonu Reno 15A’yı resmen tanıttı.

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Japonya’ya yönelik bir telefon olan OPPO Reno 15A modeli, arka tarafında sol üst kısma yerleştirilen bir kamera kurulumuyla geliyor. Önde ise ince çerçeveli bir delikli ekran tasarımıyla karşılaşıyoruz.

İçerikten Görseller

7000 mAh Batarya, 50 MP Kamera ve Dahası: Bütçe Dostu OPPO Reno 15A Tanıtıldı
oppoic

OPPO Reno 15A neler sunuyor?

oppoic
Ekran
İşlemci
RAM
Depolama
Arka kamera
Ön kamera
Batarya
İşletim sistemi

Cihazda 6,6 inç boyutunda 120 Hz’lik bir ekran görüyoruz. Snapdragon 6 Gen 1’den güç alıyor ve 8/12 GB RAM ile geliyor. Arkada 50 MP, 8 MP, 2 MP üçlü kamera sistemi var. 7000 mAh bataryası da dikkat çeken kısımlarından. Telefon 8/128 GB’lık versiyonunda 400 dolara, 12/256 GB’lıkta ise 480 dolara satılacak.

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