Marvel, İlk NFT Çizgi Roman Koleksiyonlarını Satışa Sundu

Marvel, özel dijital koleksiyonlarla NFT dünyasına gireceğini duyuralı henüz birkaç hafta olmuştu ki ilk NFT çizgi roman koleksiyonları ile karşımıza çıktı. Üç efsane Marvel çizgi roman koleksiyonu, VeVe üzerinden satışa sunuldu.

Marvel, Haziran ayının sonunda NFT dünyasına adım attığını duyurmuş ve VeVe Digital Collectibles isimli uygulamanın sahibi olan Orbis Blockchain Technologies Limited ile yeni bir ortaklık kurduğunu açıklamıştı. Ardından bir NFT Spider-Man koleksiyonu ve Captain America figürleri ile başarılı bir başlangıç yapan Marvel, şimdi de ilk dijital çizgi roman koleksiyonlarını satışa sundu.

İlk olarak 19 Ağustos'ta başlayan NFT çizgi roman satışlarında bugün son gün ve üç gün boyunca üç farklı çizgi roman satışa sunuldu. Çizgi romanların her birinin farklı 'nadirlik' seviyeleri var ve daha az nadir olandan en nadir olana doğru sayılarda büyük düşüşler var. Marvel hayranlarının en sevdikleri çizgi romanların NFT'lerine sahip olmak için ise acele etmeleri gerekiyor.

Captain America NFT koleksiyonu 20 dakikada tükenmişti:

Marvel, resmi sitesi üzerinden yaptığı duyuruda hayranlarına acele etmelerini söylüyor ve Captain America NFT figür koleksiyonunun yalnızca 20 dakikada tükendiğini hatırlatıyor. Spider-Man NFT koleksiyonu ise 24 saatten daha kısa bir sürede tükenmişti.