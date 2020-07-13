Microsoft Flight Simulator - Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Microsoft'un merakla beklenen uçuş simülasyonu oyunu Microsoft Flight Simulator'ın çıkış tarihi ve Türkiye fiyatı belli oldu. Şu anda Microsoft'un web sitesi üzerinde ön siparişe sunulan oyun hakkında detayları öğrenmek için içeriğimize göz atabilirsiniz.

Microsoft, uçuş simülasyonu konusunda dünyanın en başarılı ürünlerinden olan Microsoft Flight Simulator’ın son halkasını ilk kez geçtiğimiz yılki E3 2019 etkinliği kapsamında tanıtmıştı. Uzunca bir süredir gelişimi devam eden oyun, uçuş simülasyonlarına ilgi duyanlar tarafından merakla bekleniyordu. Hayranları daha fazla merakta bırakmak istemeyen şirket, nihayet bugün oyunun fiyatını, çıkış tarihini ve sistem gereksinimlerini duyurdu.

Hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar pek çok uçağın en ince ayrıntısına kadar tasarlandığı Microsoft Flight Simulator; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Deluxe Edition olmak üzere toplamda üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Dilerseniz gelin hem bu paketlerin farklarına hem de oyuna dair merak edilen diğer detaylara daha yakından göz atalım.

Microsoft Flight Simulator nasıl bir oyun?

2 milyondan fazla şehrin, 1,5 milyar binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunduğu detaylı bir dünyaya sahip olan Microsoft Flight Simulator, adından da anlaşılabileceği üzere bir tür uçuş simülasyonu oyunu.

Hafif uçaklardan ticari jetlere kadar birçok uçağın bulunduğu oyunda doğru rüzgâr hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur ve şimşek dahil olmak üzere gerçek zamanlı canlı hava durumu yer alıyor. Gece ve gündüz uçuş modları da bulunan yapım, bu sayede oyunculara gerçeğe en yakın uçuş deneyimini vadediyor.

Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri:

Microsoft Flight Simulator, tüm detayların en ince ayrıntısına kadar işlendiği oldukça kapsamlı bir oyun. Durum böyle olunca, tahmin edebileceğiniz gibi en iyi deneyimi yaşayabilmek için güçlü bir sisteme sahip olmak gerekiyor. Microsoft’un paylaştığına göreyse oyunu oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:

Minimum

İşletim Sistemi : Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü

: Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü İşlemci : Intel i5-4460 / Ryzen 3 1200

: Intel i5-4460 / Ryzen 3 1200 GPU : NVIDA GTX 770 / Radeon RX 570

: NVIDA GTX 770 / Radeon RX 570 Bellek : 8 GB RAM, 2 GB VRAM

: 8 GB RAM, 2 GB VRAM Depolama Alanı : 150 GB

: 150 GB DirectX: DirectX 11

Önerilen

İşletim Sistemi : Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü

: Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X

Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X GPU : NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon RX 590 Bellek : 16 GB RAM, 4 GB VRAM

: 16 GB RAM, 4 GB VRAM Depolama Alanı : 150 GB

: 150 GB DirectX: DirectX 11

Microsoft Flight Simulator çıkış tarihi ve fiyatı:

Konuya ilgi duyanların uzun süredir beklediği Microsoft Flight Simulator, 18 Ağustos 2020 tarihinde PC için piyasaya sürülecek. Şu anda Microsoft’un web sitesinde ön siparişe açık olan oyun; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Deluxe Edition olmak üzere üç farklı paketle satışa sunuluyor. Paketlerin ön sipariş fiyatı ise şu şekilde: