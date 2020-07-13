Microsoft Flight Simulator - Çıkış Tarihi ve Fiyatı

Microsoft, uçuş simülasyonu konusunda dünyanın en başarılı ürünlerinden olan Microsoft Flight Simulator’ın son halkasını ilk kez geçtiğimiz yılki E3 2019 etkinliği kapsamında tanıtmıştı. Uzunca bir süredir gelişimi devam eden oyun, uçuş simülasyonlarına ilgi duyanlar tarafından merakla bekleniyordu. Hayranları daha fazla merakta bırakmak istemeyen şirket, nihayet bugün oyunun fiyatını, çıkış tarihini ve sistem gereksinimlerini duyurdu.
Hafif uçaklardan geniş gövdeli jetlere kadar pek çok uçağın en ince ayrıntısına kadar tasarlandığı Microsoft Flight Simulator; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Deluxe Edition olmak üzere toplamda üç farklı versiyonla piyasaya sürülecek. Dilerseniz gelin hem bu paketlerin farklarına hem de oyuna dair merak edilen diğer detaylara daha yakından göz atalım.
Microsoft Flight Simulator nasıl bir oyun?
2 milyondan fazla şehrin, 1,5 milyar binanın, gerçek dağların, yolların, ağaçların, nehirlerin, hayvanların, trafiğin ve çok daha fazlasının bulunduğu detaylı bir dünyaya sahip olan Microsoft Flight Simulator, adından da anlaşılabileceği üzere bir tür uçuş simülasyonu oyunu.
Hafif uçaklardan ticari jetlere kadar birçok uçağın bulunduğu oyunda doğru rüzgâr hızı ve yönü, sıcaklık, nem, yağmur ve şimşek dahil olmak üzere gerçek zamanlı canlı hava durumu yer alıyor. Gece ve gündüz uçuş modları da bulunan yapım, bu sayede oyunculara gerçeğe en yakın uçuş deneyimini vadediyor.
Microsoft Flight Simulator sistem gereksinimleri:
Microsoft Flight Simulator, tüm detayların en ince ayrıntısına kadar işlendiği oldukça kapsamlı bir oyun. Durum böyle olunca, tahmin edebileceğiniz gibi en iyi deneyimi yaşayabilmek için güçlü bir sisteme sahip olmak gerekiyor. Microsoft’un paylaştığına göreyse oyunu oynayabilmek için gereken minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şu şekilde:
Minimum
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü
- İşlemci: Intel i5-4460 / Ryzen 3 1200
- GPU: NVIDA GTX 770 / Radeon RX 570
- Bellek: 8 GB RAM, 2 GB VRAM
- Depolama Alanı: 150 GB
- DirectX: DirectX 11
Önerilen
- İşletim Sistemi: Windows 10 sürüm 18362.0 veya daha üstü
- İşlemci: Intel i5-8400 / AMD Ryzen 5 1500X
- GPU: NVIDIA GTX 970 / AMD Radeon RX 590
- Bellek: 16 GB RAM, 4 GB VRAM
- Depolama Alanı: 150 GB
- DirectX: DirectX 11
Microsoft Flight Simulator çıkış tarihi ve fiyatı:
Konuya ilgi duyanların uzun süredir beklediği Microsoft Flight Simulator, 18 Ağustos 2020 tarihinde PC için piyasaya sürülecek. Şu anda Microsoft’un web sitesinde ön siparişe açık olan oyun; Standart Edition, Deluxe Edition ve Premium Deluxe Edition olmak üzere üç farklı paketle satışa sunuluyor. Paketlerin ön sipariş fiyatı ise şu şekilde:
- Microsoft Flight Simulator Standart Edition: 350 TL (20 uçak ve 30 havaalanı)
- Microsoft Flight Simulator Deluxe Edition: 550 TL (5 ek uçak ve 5 ek havaalanı)
- Microsoft Flight Simulator Premium Deluxe Edition: 725 TL (10 ek uçak ve 10 ek havaalanı)