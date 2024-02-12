Türkiye'ye yatırım yapmayı planlayan firmalar arasında yer alan Çinli üretici Great Wall, bu kararını askıya aldığını açıkladı. Kararın nedeni ise düzenlemelerin sık sık değişmesi ve işçilik maliyetlerinin artması olarak gösterildi.

Son yıllarda otomotiv sektöründe elektrikli araçlara yönelik gittikçe artan bir talep olduğu gerçek. Özellikle Çin menşeli firmalar son yıllarda gittikçe daha geniş bir pazar payına ulaştılar. Bu firmaların yatırım yapmayı planladıkları ülkeler arasında Türkiye, öne çıkan isimler arasında yer alıyordu. Sektörden gelen son haberler ise hiç de iç açıcı değil.

Great Wall adlı elektrikli otomobil devi, Türkiye'ye yapacağı yatırım için yakın zamanda yeni bir karar aldı. Firma bu yatırımı durduracağını duyurdu. Kararın gerekçesi olarak ise Türkiye'deki düzenlemelerin sık sık değişmesi ve artan işçilik maliyetleri gösterildi. Üstelik Great Wall, Türkiye'ye karşı pazarlık yapan tek firma da değil.

Great Wall, düzenlemelerin sık sık değişmesinden rahatsız

Chery, Skywell, MG gibi markalar da Türkiye'de yatırımlar için görüşmeler yapıyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ajansı ile görüşmeler de gerçekleştiren üreticiler, yatırım yapmak için bazı garantiler ve yatırım yapmayı cazip hâle getirecek teşvikler bekliyorlar. Japonya'yı geçerek en çok otomobil ihraç eden ülke konumuna gelen Çin, bu pazarda agresif bir strateji izliyor. Türkiye'de de Çinli üreticilerin elektrikli modellerine olan yoğun ilgi ile birlikte yıllar sonra otomotiv sektörü dış açık vermişti. Bir yandan da sektöre olan talep azalma sürecine girecek gibi gözüküyor.

Türkiye de bir yandan AB ülkelerine karşı yatırımları çekmek için mücadele ediyor, bir yandan da yerli otomotiv pazarını korumaya çalışıyor. Bakalım önümüzdeki süreçte nasıl değişiklikler ortaya çıkacak.