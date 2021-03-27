Son dönemde elektrikli otomobil sektörüne giriş yapacağına yönelik haberlerle gündeme gelen Xiaomi, gelen son iddialara göre araçların üretimi için Great Wall Motor ile çalışacak.

Elektrikli otomobillere tüm dünyada talep artıyor ve artık otomobil üreticilerinin önceliği de haliyle elektrikli otomobiller olmuş durumda. Ancak geleceği hayli parlak görünen bu sektöre dahil olmak isteyen pek çok şirket var. Örneğin teknoloji devi Apple da bu yola giren şirketlerden biri ve son dönemde otomobil üreticileriyle görüşmelerine devam ettiğine dair haberler geliyor.

Son dönemde bu noktada en çok konuşulan isimlerden biri de bir diğer teknoloji devi olan Xiaomi. Akıllı telefonların yanında ev teknolojilerinden giyilebilir teknolojilere pek çok alanda teknoloji geliştiren Xiaomi, şimdi de elektrikli otomobil piyasasına giriş yapmayı düşünüyor. Her ne kadar bu konuda henüz resmi bir bilgi bulunmasa da, son dönemde sektörden pek çok kaynaktan bu yönde bilgi paylaşımları yapılıyor.

Elektrikli otomobil üretimi için Great Wall Motor ile anlaşacak:

Bu yönde gelen son haber ise Xiaomi'nin elektrikli otomobil üretimi için Çin'in en büyük otomotiv şirketlerinden biri olan ve aynı zamanda ülkenin en büyük SUV üreticisi olan Great Wall Motor ile anlaşacağı yönünde oldu. Reuters tarafından farklı kaynaklara dayandırılan iddiaya göre Xiaomi, elektrikli otomobil üretimi için Great Wall Motor'un fabrikalarını kullanacak ve aynı zamanda şirketten mühendislik desteği alacak.

Xiaomi geçtiğimiz haftalarda elektrikli otomobil üreteceğine yönelik iddialara yanıt vermiş ve 'onaylanmış bir proje olmadığını' söylemişti. Ancak şirket, yaptığı açıklamada elektrikli otomobil pazarına gireceklerini kesin bir dille reddetmedi. Bu da ortaya çıkan iddiaları güçlendiren bir durum oldu. Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobillerini 2023'de piyasaya sürmeyi planladığı düşünülüyor. Üretilecek aracın Xiaomi ekosistemindeki diğer ürünlerle entegre olması bekleniyor.