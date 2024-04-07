Greta Thunberg Hollanda'da Gözaltına Alındı

Hollanda'da bir otoyolun kapatıldığı eyleme katılan çevre aktivisti Greta Thunberg gözaltına alındı.

Son dönemde çevre aktivistleri sık sık kendilerini yollara yapıştırarak ya da araçların geçişini başka yöntemlerle engelleyerek eylemlere imza atıyorlar. Bu tür eylemlerin sonuncusu da Hollanda'da Lahey'de düzenlendi. Eyleme destek veren isimlerden biri de popüler çevre aktivisti Greta Thunberg idi.

Thunberg ve eylemi düzenleyen Extinction Rebellion (Tükeniş İsyanı) adlı grubun bazı üyeleri Hollanda polisi tarafından gözaltına alındı. Grup, toplamda 37. defa Lahey'de bulunan A12 adlı otoyolu kapatmak için eylem düzenlemişti. Protesto sırasında fosil yakıt sübvansiyonlarına karşı yeni uluslararası eylemler çağrısı gerçekleştirildi.

Zafer işareti yaptı

Polis tarafından gözaltına alınan Thunberg, gözaltına alınan diğer eylemciler ile birlikte oturduğu otobüsün camından gazetecilere zafer işareti yaparak poz verdi. Bununla beraber A12 otoyolunda bekleyen ve aralarında atlı polislerin de bulunduğu çok sayıda kolluk kuvveti mensubu aktivistlerin yola ulaşmasına izin vermedi. Aktivist grubu başka bir yolda oturdu ve bir süre polis tarafından dağıtıldı.

"Bizi durduramazsınız, başka bir dünya mümkün" diye bağıran göstericilerin bu yolu seçmelerinin nedeni ise Hollanda Parlamentosunun da bu bölgede bulunması. 21 yaşındaki İsveçli aktivistin varlığı da bu protestoların daha çok ilgi görmesini sağlıyor.