İklim aktivisti Greta Thunberg, yakın zamandaki bir eyleminde petrol tankerlerini engelleyip kolluk kuvvetlerine karşı çıktığı için mahkemelik oldu.

2019 yılında Birleşmiş Milletler’deki konuşmasının ardından tüm dünyaca tanınan iklim aktivisti Greta Thunberg, eylemleriyle devamlı gündeme gelmeye devam ediyor. Thunberg, son olarak 6 Temmuz günü İsveç’te “kolluk kuvvetlerine itaatsizlik” ile suçlandı.

Thunberg’e yönelik yapılan ciddi suçlama, kendisinin Malmö kentinde 19 Haziran’da yaptığı bir eyleme dayanıyor. Thunberg ve eylemci aktivistler, Malmö kentindeki limanın petrol terminaline olan yolda ulaşımı engellemişti. Tankerler, limana ulaşamamıştı.

Polislerin bölgeyi terk etmeleri talimatını dinlememişler:

İsveç yetkilileri tarafından paylaşılan açıklamada “bir genç kadının”, polisin bölgeyi terk etmeleri talimatına karşı çıktıkları ifade edildi. Açıklamada Thunberg’ün ismi geçirilmese de İsveç Savcılık Kurumu sözcüsü Annika Collin, bahsi geçen kişinin Thunberg olduğunu doğruladı.

Greta Thunberg, bu suçlama nedeniyle temmuz ayının sonunda mahkemeye çıkacak. İsveç yasaları gereği eğer suçlu bulunursa para cezasına çarptırılacak.

Thunberg, geçtiğimiz haftalarda Almanya'da gözaltına alınmıştı: