İklim ve çevre aktivisti Greta Thunberg, Almanya'da binlerce kişinin katıldığı eylemde gözaltına alındı. Eylem, bir kömür madeninin genişletilmesini önlemeyi hedefliyordu.

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Andrew Tate’e karşı tavrıyla ilk defa iklim konusu dışında gündem olan iklim ve çevre aktivisti Greta Thunberg, geçtiğimiz gün Almanya’da göz altına alındı. Thunberg’in gözaltına alınma nedeni, katıldığı bir eylemdi.

Gözaltına alınan tek isim de Greta Thunberg olmadı. Alman polisi, Thunberg’le birlikte eyleme katılan diğer çevre aktivistlerini de gözaltına aldı.

Greta Thunberg'den açıklama da geldi:

"Dün Almanya'da bir kömür madeninin genişletilmesini barışçıl bir şekilde protesto eden bir grubun parçasıydım. Polis tarafından ablukaya ve sonra gözaltına alındık ama o akşam serbest bırakıldık. İklimi koruma suç değildir."

Fakat gözaltının 'sahte' olduğu iddia edildi:

Sosyal medyada paylaşılan bazı görüntüler, pek çok kullanıcının gözaltının 'kameralar için' olduğu iddiasını ortaya açmasına neden oldu. Bu iddia için de yukarıda, gösteriden alınan bir kesit paylaşıldı.

Tabii bu video sadece bir kesit olduğundan iddialar şu an için kanıtlanamıyor.

Thunberg’ün katıldığı eylem, bir kömür madeni için köyün yok edilmesini engellemeyi amaçlıyordu:

Greta Thunberg ve beraberindeki 6 bini aşkın protestocu, Almanya’nın Lützerath köyündeki kömür madeninin genişletilmesine karşı çıkıyordu. Hükûmet ve bölge yönetimi, Lützerath köyünün maden için ortadan kaldırılmasına karar vermişti.

Çevre aktivistleri ise Almanya’nın daha fazla linyit kömür çıkarmaması, artık yenilenebilir enerji odaklanması gerektiğini savunuyordu. Thunberg, eylemlerinde madenin genişletilmesi kararını “bugünün ve yarının nesillerine ihanet” olarak betimledi.

Thunberg'ün gözaltına alınırken herhangi bir direniş göstermediği açıklandı.

Thunberg ve diğer aktivistlerin eyleminden görüntüler: