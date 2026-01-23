Tümü Webekno
Animal Joy Brownie Mix indirimde! telefon aksesuarlarında indirim! Protein Ocean'da lansman fırsatları

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Yapay Zekâ Haberleri ve İçerikleri

Grok'un Sapıklığı Sayılara Yansıdı: Yalnızca 11 Günde Milyonlarca Müstehcen Görsel Üretildi!

Dijital Nefretle Mücadele Merkezi isimli kuruluş, Grok'un kısıtlama gelmeden önceki 11 günlük süreçte X'te ne kadar müstehcen görsel ürettiğini hesapladı. Sonuçlar gerçekten korkutucu.

Grok'un Sapıklığı Sayılara Yansıdı: Yalnızca 11 Günde Milyonlarca Müstehcen Görsel Üretildi!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

X’in yapay zekâ modeli Grok, son zamanlarda görsel oluşturma ve düzenleme özelliği nedeniyle gündem olmuştu. Yapay zekâ aracı, kullanıcıların istekleri üzerine platformdaki her kullanıcının görüntülerini dijital olarak değiştiriyordu. Bu şekilde de birçok insanın uygunsuz görüntüleri oluşturulmuştu. Gelen tepkilerin ardından da şirket değişiklikler yapmıştı. İlk olarak sadece ücretli abonelerin özelliği kullanması sağlanmıştı. Sonrasında ise müstehcen görsel oluşturulmasının engellendiği ifade edilmişti.

Şimdi ise Grok tarafından oluşturulan müstehcen görüntüler hakkında veriler geldi. Dijital Nefretle Mücadele Merkezi, Grok’un 11 günlük süre boyunca ne kadar cinsel içerikli görüntü ürettiğini paylaştı.

3 milyon müstehcen görüntü üretildi, 23 bini çocuklara ait

elo

Paylaşılan verilere göre 29 Aralık ila 9 Ocak tarihlerini kapsayan süreçte X üzerinden Grok ile toplamda 3 milyon adet cinsel içerikli görsel üretildi. Daha da korkuncu ise bu görsellerin 23 bini çocukları içeriyordu. Durumun ciddiyetini daha da anlamanız için bu verilerin dakikada 190 müstehcen görüntüye ve 41 saniyede 1 çocuk görseline denk geldiğini belirtelim.

Kuruluş, bu süreçte Grok tarafından üretilen 20 bin civarı görseli inceleyerek bu verilere ulaştı. Sonuçlarda insanların cinsel pozisyonlarda, iç çamaşırı, mayo veya benzeri açık kıyafetler giydirilmiş bir şekilde görsellerinin oluşturulduğu belirtildi. Veriler, özelliğin ne kadar suistimal edildiğini gözler önüne seriyor. Neyse ki artık her isteyen görsel oluşturamıyor.

2 Ülke, Grok'un Sapıklığına Dayanamadı: Erişim Engeli Getirildi! 2 Ülke, Grok'un Sapıklığına Dayanamadı: Erişim Engeli Getirildi!
X (Twitter)

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Mars'ın bugüne kadarki en net fotoğraflarından biri paylaşıldı

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

Türk Girişimcinin Kurduğu Şirket, Hem Android Hem de Windows 11 ile Çalışan Telefon Tanıttı

PlayStation'da 'Yeni Yıl Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

PlayStation'da 'Yeni Yıl Fırsatları' Başladı: İşte Toplam 16 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

Peynir Ekmek Gibi Satan Nokia Tuşlu Asker Telefonu, Bu Hafta Yine BİM'e Geliyor

İflasın kıyısındaki Ubisoft'tan tarihi karar: Oyunlar iptal edildi ertelendi, stüdyolar kapatıldı

İflasın kıyısındaki Ubisoft'tan tarihi karar: Oyunlar iptal edildi ertelendi, stüdyolar kapatıldı

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Recep İvedik 8 Duyuruldu! İşte Filmden İlk Bilgiler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Anasayfa Haber Video Favorilerim En Çok Okunanlar En Çok Paylaşılanlar En Çok İzlenenler
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim