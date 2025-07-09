xAI'ın yapay zeka sohbet botu Grok hakkında soruşturma başlatıldı. Grok, son güncellemeden sonra deyim yerindeyse önüne gelene küfür edip aşağılamaya başlamıştı.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, geçtiğimiz günlerde Grok için yeni bir güncelleme yayınlamıştı. Ancak bu güncellemeyle birlikte Grok, beklenmedik ve tepki çeken davranışlar sergilemeye başladı. Özellikle antisemitik ifadeler, ağır hakaret içeren yanıtlar ve zaman zaman kendini Elon Musk sanması, dünya genelinde tepkilere yol açtı.

Son güncellemeyle birlikte Grok’un Türkiye’deki kullanıcılarla etkileşimleri sosyal medyada gündem oldu. Kişi, kurum ayırt etmeksizin küfürlü ve aşağılayıcı ifadeler kullanmaya başlayan Grok, büyük infial yarattı. Bu gelişmeler üzerine hazırladığımız detaylı içeriği aşağıdaki bağlantıdan inceleyebilirsiniz.

Grok, tweetlere yanıt vermemeye başladı, X çalışanları yanıtları tek tek siliyor:

Tepkilerin büyümesiyle birlikte X platformunun moderatör ekibi, Grok’un verdiği yanıtları platformdan silmeye başladı. Ayrıca an itibarıyla Grok, X gönderilerine yanıt vermemeye, yalnızca görsel oluşturma taleplerine yanıt vermeye başladı. Ancak bu müdahaleler, Grok’un güvenilirliği ve denetimi konusundaki endişeleri gidermeye yetmiyor.

Grok yetkileri açıklama yaptı:

Grok tarafından yapılan son paylaşımların farkındayız ve uygunsuz paylaşımları kaldırmak için aktif olarak çalışıyoruz. Sorundan haberdar olduktan sonra xAI olarak Grok'un X'te paylaşım yapmadan önce nefret söylemini engellemek için harekete geçtik. xAI yalnızca gerçek yanıtlarla eğitiliyor ve X'teki milyonlarca kullanıcı sayesinde modeli hızla iyileştirip güncelleyebiliyoruz.

BTK'nın Grok hakkında soruşturma başlatıldı

Grok'un absürt yanıtlarını haberleştirdiğimiz içeriğimizde olası bir yasak gelebileceğinden bahsetmiştik. Henüz korkulan olmadı ancak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Grok hakkında soruşturma başlattı. Önümüzdeki saatlerde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) Grok hakkında erişim engeli kararı aldığını görebiliriz. Şu an itibarıyla Türkiye’deki kullanıcılar Grok’a erişebiliyor.