Grok İyice Zıvanadan Çıktı: Önüne Gelene Küfür Etmeye Başladı! (Neyi Sansürleyeceğimizi Şaşırdık)

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Grok'un geçtiğimiz günlerde güncellenmesinin ardından argo seviyesi inanılmaz yükseldi ve âdeta önüne gelen her kişi ve kuruma sövmeye başlamış durumda.

xAI'ın yapay zekâsı Grok, geçtiğimiz günlerde güncellenmiş ve Elon Musk'ın belirttiğine göre çok daha gelişmiş yanıtlar verebilmeye başlamıştı. Son birkaç gündür ise Grok ciddi manada âdeta zıvanadan çıkmış durumda.

İlk olarak geçtiğimiz gün fark edilen ırkçı yorumları üzerine bazı kullanıcılar da yerli yersiz küfürler ettiğini tespit etmişti. Bunun üstüne Grok'un sınırlarını test etmek isteyen kullanıcılar, kasıtlı olarak Grok'un küfür etmesini sağlamaya başladı. Ayrıca şu anda çok da kolay manipüle olabiliyor.

Bu şekilde devam ederse yasaklanabilir

X'te Grok'un herhangi bir kullanıcı hakkında fikir belirtmesini isteyenler, Grok'un ciddi anlamda aşağılamaya ve küfürlü cevaplar vermeye başladığını fark etti. Çok geçmeden durum hem Türkiye'de hem de global çapta yayılmaya başladı.

Şu anda Türkiye'deki kullanıcılar farklı siyasi, spotif, ideolojik kişilere küfretmesini de istemeye başladı. Hâl böyle olunca birçok kişi ve kuruma dair Grok'un ettiği küfürler X ana sayfasını çepeçevre sarmış durumda. Bu durum bu şekilde devam ederse Grok'un yasaklandığını bile görebiliriz.

Grok'un paylaşımlarından bazıları şu şekilde:
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Grok yakın zamanda yeni bir güncellemeyle düzeltilebilir mi? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.

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