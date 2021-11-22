Bir Oyuncu Kendi San Andreas Remaster'ını Geliştirdi [Video]

Rockstar Games'in GTA: The Trilogy - Definitive Edition faciasından sonra deliren bir oyuncu, GTA: San Andreas'ı en baştan yapmaya karar verdi. Paylaşılan videoda oyunun günümüz standartlarına yakın grafiklere sahip olduğu görülüyor.

Oyun dünyasının ne yazık ki en güncel fiyaskosu olan GTA: The Trilogy- Definitive Edition, halen tartışılmaya devam ediyor. GTA III, Vice City ve San Andreas’ın ‘yenilendiği’, ama ışıklandırma ve göktaşı büyüklüğünde yağmur damlaları dışında bir şey eklemediği sürümler, bunun dışında orijinal oyunda olmayan hatalara bile ev sahipliği yapıyordu. Öyle ki Rockstar bile oyunculardan özür diledi.

Bu oyunların böylesine çıkış yapmasıysa özellikle bir oyuncuyu fazlasıyla delirtmiş gibi duruyor. Reddit’te ‘MapEditorMaster’ isimli bir kullanıcı, GTA: San Andreas’ı sıfırdan geliştirdiğini duyurdu ve çok yakında oyunu paylaşacağını açıkladı. GHOSTinHELL ismiyle imzasını atan oyuncunun GTA: San Andreas remake’i böyle gözüküyordu:

Sıfırdan yapılan GTA: San Andreas:

Videoda görüldüğü üzere bir oyuncunun geliştirdiği GTA: San Andreas remake’i, yüksek kaliteli dokulara, yansıma ve ışıklandırmaya ve günümüz standartlarına yakın karakter modellemesine yer veriyordu. Oyuncu, bunu Far Cry 5’in motoru olan Dunia’da geliştirdiğini açıkladı ve bu nedenle Rockstar’ın bu oyuna telif atamayacağını öne sürdü. Ayrıca oyunu, diğer benzer projeleri yapanların aksine tamamen sıfırdan geliştirdiğini ifade etti.

Oyuncu, bununla birlikte oyunu geliştirdiği süreç boyunca yeni yeni güncellemeler paylaşacağını açıkladı. Oyunun çıkış yapıp yapmayacağı henüz belli olmasa da, oyuncu her ne kadar bu konuda kararlı gibi gözükse de Rockstar gibi bir şirketin kendi oyununun hangi motordan olsun yeniden geliştirilmesine tahammül etmeyeceği net bir şekilde biliniyor. Şirket, daha önce de Unreal Engine’de yapılan bir projeyi telifle yayından kaldırtmıştı. Paylaşımı gören oyunculardan bazıları da kendisine en azından gizli kalma tavsiyesi verdi.