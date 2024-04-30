GTA 6'nın Çıkış Tarihinde Gecikme Olmayacağı İddia Edildi

Son dönemde sık sık gündeme gelen GTA 6'nın çıkışının gecikeceği iddialarına karşı yeni bir iddia ortaya atıldı.

Son yılların en çok beklenen oyunu hiç şüphe yok ki GTA 6, oyunun fragmanı bile başlı başına bir olay olmuş ve pek çok rekor kırmıştı. Sonrasında sık sık oyunla ilgili söylentiler duymaya başladık. Bu söylentilerin önemli bir kısmına göre de yapım, açıklanan takvimden gerideydi ve ancak 2026 yılında çıkacaktı.

Sonrasında Rockstar'ın da çalışanlarını ofisten çalışmaya çağırması ve yoğun bir süreç başlatması, oyunun geliştirme sürecinde bazı gecikmeler olabileceği yönünde yorumlanmıştı. GTA 6'nın gecikeceği yönündeki iddialara cevap ise Insider Gaming'ten Mike Straw'dan geldi.

Gecikme olmayacak

X üzerinden yaptığı bir paylaşımla gecikme iddialarına cevap veren Straw, "İnsanlar böyle devam ettiği için tekrar söyleyeyim: Pek çok kaynağa ulaştım ve bana oyunun "vaktinde" ilerlediği, şu aşamada geliştirme sürecinde bir gecikmenin olduğu iddialarının "tamamen konjonktür olduğu" söylendi." ifadelerini kullandı.

Straw ayrıca Rockstar'ın, oyunun 2025'in ilk çeyreğinde çıkacağının asla "tamamen doğrulanmadığını" ancak duyduğu hiçbir şeyin de oyunu 2026'ya ertelemek ile alakalı olmadığını ifade etti.

Rockstar ve Take-Two, ellerinde sunacak bir şey olana kadar herhangi bir açıklama yapmayı pek de tercih etmiyorlar. Bu durum da oyunla ilgili söylentileri arttırıyor. Herhangi bir resmî açıklama olduğunda ise sizlerle paylaşacağız.