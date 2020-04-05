GTA Online, Sosyal İzolasyona Karşı Nefes Aldırıyor

ABD'de COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler insanları bunaltırken, eve kapanmaktan sıkılan bazıları çareyi GTA Online'da buldu. İnsanlar, GTA Online'ı kapatıldıkları evlerden çıkmak ve alışveriş yapmak, sinemaya gitmek için kullanıyorlar.

Çin Halk Cumhuriyeti'nin Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve şu ana kadar 68.148 kişinin ölümüne neden olan yeni ölümcül koronavirüs (COVID-19) salgını nedeniyle hükümetler sert önlemler alırken, sosyal izolasyon kapsamında eve kapanmak zorunda kalan insanlar kendilerini rahatlatmak için yeni yöntemler geliştiriyorlar. Bunun son örneği, GTA Online'ı 'gerçek dünyaya' karışmak için kullanmak oldu.

Kansas'ta yaşayan Zack Zwiezen, son birkaç haftadır sosyal izolasyon kapsamında evinden çıkmamaya çalışırken, bu akıllıca önlemin insanı bir yerden sonra bıktırmaya başladığına da dikkat çekiyor. Sinemaya gitmeyi, dışarıdan yemek için bir şey satın almayı ve evinin dışında yaşamayı özlediğini söyleyen Zweizen, GTA Online'ı kullanarak kendi gerçekliğinden ve eve kapanmasından kaçmaya karar vermiş.

Gerçek dünya olarak GTA Online

Etrafta dolaşan insanları öldürdüğünüz ve kumarhaneleri soyduğunuz bir oyun olan GTA Online'ı bu amaçla kullanmak biraz tuhaf görünebilir ancak sessiz bir sunucu bulursanız ya da kendi arkadaş çevrenizle yeni bir oyun başlatırsanız, GTA Online harika bir gerçek dünya simülasyonu haline gelebiliyor. Örneğin Zwiezen, birkaç gün önce bir saatini GTA Online'da otomobil kullanıp şehre inerek bir mağazadan kıyafet satın almakla geçirmiş. Daha sonra bir kumarhaneye giderek kumar ve at yarışı oynamış.

Birkaç ay önce bunlardan hiçbirinin hayret ya da heyecan verici olmadığını ancak şimdi işlerin değiştiğini söyleyen Zwiezen, bugünlerde büyük ve kalabalık bir yere gidip bir şeyler yiyip içmenin çılgınca, hatta biraz da tehlikeli olduğuna dikkat çekiyor. GTA Online'da koronavirüs bulunmadığını ve tüm mağazaların açık ve kalabalık olduğunu kaydeden oyun sever, oyunda sinemaların bile açık olduğunu ve buralara giderek oyun içerisinde kısa da olsa film seyredebileceğinizi belirtiyor.

Bununla birlikte Zwiezen, GTA Online'ın tam bir kaçış olmadığını da hatırlatma ihtiyacı duyuyor. Oyuna son bağlandığında bir adamın işinden olduğunu ve nakit parasının azaldığını duyan Zwiezen, bir başka örnekte tehlikeli maddelere karşı koruyucu elbise giyen bir adamın enfekte olduğunu düşündüğü insanlara bağırarak vurduğunu gördüğünü belirtiyor.

Zwiezen, oyuncuların COVID-19 gerçekliğini oyuna taşıdığını ancak yine de Los Santos'ta kimsenin maske takmadığına ya da sevdiklerinin hastanedeki ölümüyle baş etmek zorunda olmadığına dikkat çekiyor. DSÖ'nün de kısa süre önce karantina döneminde oyun oynayarak vakit geçirmemizi önerdiğini düşünürsek, yakında GTA gibi oyunlarda daha sakin insanlar görmemiz pek de uzak değil.