GTA Online'da Tanrı Modu'nu Kullananları Durdurmanın Yolu

Piyasaya çıktığı andan bu yana popüleritesinde en ufak bir kayıp daha yaşamayan Grand Theft Auto (GTA) 5, oyun içinde olağanüstü şeyler yapmanıza imkan tanıyan hileleri ile her zaman ilgi odağı olmuştur ancak GTA Online’da bu hilelerle karşılaşmaktan sıkıldıysanız, bu haberimizi dikkatlice okumanızda fayda var.

AnthonyESLV adındaki bir Reddit kullanıcısı, GTA Online’da mükemmel bir hile önleme yöntemi keşfetti ve diğer oyuncularla paylaştı. Size temin ederim ki, bu strateji şimdiye kadar gördüğümüz en etkili yöntem olabilir.

AnthonyESLV, Cargobob helikopterini kullanarak, Tanrı Modu’ndaki bir hatadan faydalandı ve oyunda hile yapan bir oyuncuyu takip etti. Aracı kanca kullanarak yakalayan Reddit kullanıcısı, oyuncuyu denize doğru fırlattı.

Cargobob helikopteri

Bununla birlikte, bu tür helikopterlerin oldukça yavaş olduklarını hatırlatmak gerekiyor. Dolayısıyla, bu yöntemi denerken yerdeki diğer oyunculardan gelecek füzelere karşı çok dikkatli olmanız lazım. Bu arada söz konusu hatanın yalnızca minivan tarzı araçlarda geçerli olduğunu da söylemeden geçmeyelim.

Cargobob ile pek fazla deneyimi olmayanlar için bazı önemli ipuçları paylaşan AnthonyESLV, “Cargobob’u iyi kullanmak için saatlerini harcayan birinden bir ipucu: Arabanın tavanını değil, spoyleri hedefleyin. Böylece aracı çok daha rahat bir şekilde taşıyabilir ve istediğiniz yere fırlatabilirsiniz” dedi.

Reddit kullanıcısının paylaştığı görüntülerde, Cargobob’un araca doğru alçaldıktan sonra kancayı fırlattığı görülüyor. Arabayı sabırla takip eden ve doğru zamanda harekete geçen AnthonyESLV, böylece arabayı asfalttan söküp denizin ortasına fırlatıyor. Eğer bir GTA Online oyuncusuysanız, bu taktiği muhakkak deneyin derim.

GTA Online oyuncusunun Cargobob ile aracı deniz fırlattığı anlar