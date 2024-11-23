GTA III ve Vice City'nin lisans anlaşmalarının sona ermesiyle Netflix mobil oyunlar kütüphanesinden kaldırılacağı ortaya çıktı.

Netflix, popüler Grand Theft Auto oyunları GTA III ve Vice City’nin, mobil oyunlar kataloğundan kaldırılacağını duyurdu. Ancak San Andreas oyunu şimdilik kalmaya devam ediyor.

Netflix, mobil oyunlar hizmetini büyütmek için önemli adımlar attı ve GTA III ile Vice City'nin kütüphaneye eklenmesi bu süreçte önemli bir rol oynadı. Ancak bu iki oyun, lisans anlaşmalarının sona ermesiyle birlikte, Aralık itibarıyla platformdan kaldırılacak.

GTA oyunları ne zaman kaldırılıyor?

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, oyunlar, diziler ve filmler gibi lisans süresi dolan içerikler platformdan kaldırılacak. GTA oyunlarının Netflix kütüphanesinden kaldırılma tarihinin ise 13 Aralık olarak belirlendiği paylaşıldı. Kullanıcılar, bu oyunları "yakında gidiyor" etiketiyle görecekler. Kütüphaneden kaldırılmadan önce kullanıcılar uygulama aracılığıyla da bilgilendirilecekler.

Netflix’in mobil oyunlar kütüphanesinde bulunan Grand Theft Auto: San Andreas ise şimdilik kaldırılacak içerikler arasında yer almıyor. Netflix, GTA oyunlarının popülerliği sayesinde oyunlara olan ilgiyi artırmıştı. Ancak, oyun sektöründeki hedeflerinden beklediği geri dönüşü alamadığı için bu alanda değişikliğe gitme kararı aldı.