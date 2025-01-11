Los Angeles'teki dev yangın, GTA V oyununda Michael De Santa'ya ait ikonik evi de etkileyerek büyük hasara yol açtı.

Kaliforniya'nın Los Angeles şehrinde şiddetli rüzgarların etkisiyle hızla yayılan orman yangınlarında 11 kişi hayatını kaybetti ve binlerce ev ile bina tamamen kül oldu. Yaşanan bu felakette GTA V oyununda Michael De Santa'ya ait olan "De Santa Residence" malikanesinin gerçek dünyadaki versiyonu da yangından etkilenen yapılar arasında yer aldı.

Kaliforniya'daki orman yangınları, Los Angeles'ı etkisi altına alarak büyük bir felakete yol açtı. Felakette GTA V'in hayranları için özel bir anlam taşıyan bir ev de zarar gördü.

İkonik ev yangından etkilendi

Oyunda Michael De Santa'ya ait olan "De Santa Residence" malikanesini de bu yangınlardan nasibini aldı. "De Santa Residence" malikanesi ikonik bir tasarıma sahipti. Evdeki havuz, tenis kortu ve jakuzi gibi özellikler, oyunla özdeşleşmiş öğeler arasında yer alıyordu.

Michael De Santa, eski adıyla Michael Townley, Grand Theft Auto V oyununda Franklin Clinton ve Trevor Philips ile birlikte ana karakterlerden biridir. Ned Luke tarafından canlandırılan bu karakterin evinde bir havuz, jakuzi ve tenis kortu bulunuyor. Ayrıca iki araçlık garaj ve iç mekanda üç yatak odası, iki banyo, büyük bir oturma odası ve mutfak yer alıyor. Evin GTA 5 oyuncuları için büyük bir öneme sahip olduğu biliniyor. Yangının ardından evin son durumu ise oyun tutkunları için büyük bir merak konusu haline geldi.