Los Angeles'teki orman yangını sırasında bir yangın söndürme uçağı, izinsiz uçurulan bir drone ile çarpışarak görevini yarıda bıraktı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletinin Los Angeles şehrinde tarihinin en büyük yangınlarından bir tanesini yaşıyor. Şiddetli rüzgarlarla büyümeye devam yangın ile mücadele devam ediyor. Los Angeles'taki orman yangınına müdahale eden bir yangın söndürme uçağı, hava sahasında izinsiz uçurulan bir drone ile çarpıştı.

Yaşanan çarpışma olayı yangının kontrol altına alınmasını zorlaştırırken yetkililer drone uçurmanın yasal yaptırımları konusunda uyardı.

"Super Scooper" tipi uçağa çarptı

Los Angeles'ta meydana gelen büyük bir orman yangını sırasında, bir drone, yangınla mücadelede kullanılan "Super Scooper" tipi uçağa çarptı. Kazanın ardından uçak, kanadında oluşan hasar nedeniyle görevini yarıda kesmek zorunda kaldı ve onarım için iniş yaptı. Büyük yangın binlerce evin zarar görmesine ve en az 10 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu.

Olayın ardından Los Angeles polisi, drone'un kimin tarafından uçurulduğunu tespit etmek için soruşturma başlattı. ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) ise kazayı incelemeye aldı.

Yetkililer, yangın söndürme çalışmaları sırasında drone uçurmanın 12 aya kadar hapis cezası veya 75.000 dolara kadar para cezası ile sonuçlanabileceğini belirterek, vatandaşları bu konuda dikkatli olmaya çağırdı.