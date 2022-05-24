Rakıya Su Eklenince Neden Beyazlar?

Türkiye'nin popüler alkollü içkisi rakı, tıpkı bir sihir gibi içine su eklendiğinde beyazlıyor. Peki bunun sebebi ne? Bugün sizlere rakıya su eklendiğinde neden beyazladığını açıklayacağız.

Her ülkenin favori bir alkollü içkisi vardır. Rusların votka, Meksikalıların tekilası çok popülerdir. Ülkemizde özdeşleşen alkollü içki ise rakıdır. Rakı herkesle içilmez, çünkü bir ağırlığı vardır. Bir duble, iki duble derken birden sarhoş edebilir. Anasondan gelen ağır kokusu nedeniyle sek olarak pek tercih edilmeyen, içtikçe alıştığınız bir içki olan rakı, su eklendiğinde beyazlayarak kendi içerisinde bir sihre dahi sahip. Peki rakının içine su eklendiğinde neden beyazlar hiç düşündünüz mü?

Bugün sizlere rakının zaten halihazırda içinde su varken beyazlamamış olmasına rağmen üzerine sonradan eklenen suyla beyazlamasının nedenini açıklayacağız. Diğer içkilerde bir renk geçişi olmazken rakıda olmasının sebebi neymiş, gelin birlikte bakalım.

Rakıya sonradan su eklenince neden beyazlar?

Rakının kokusunu veren şey anason yağıdır. Genelde yüzde 40 - 45 alkol oranına sahip olan rakının geriye kalan kısmı halihazırda sudur. Yani marketten aldığınız bir rakının içinde yüzde 40 - 45 oranında etil alkol varken geriye kalan kısım büyük ölçüde sudur. Bunun dışında bir miktar anason yağı da eklenir.

Rakının içinde halihazırda su varken neden beyazlamadığını düşünebilirsiniz. Bunun sebebi alkol oranıyla alakalı. Alkol oranı yüzde 38'in üstündeyken anason yağı pigmentini salacak şekilde çözünmez. İçerisine su eklendiğinde alkol oranı hızla düştüğü için de anason yağının içindeki pigmentler aktifleşerek içkiye beyaz bir renk katar. Alkol oranı ne kadar az olursa renginin daha beyaz olmasının sebebi de budur.

İçki içerken dikkatli olmakta fayda var.

Öncelikle rakı gibi içkilerin son derece yüksek alkol oranlarına sahip olduğunu bilmeniz gerekmekte. Yaşınız 18'den küçükse bu içkileri satın almamalı ve tüketmemelisiniz. Bunun haricinde içeceğiniz içkilerin bandrollü; yani sahte olmadığına dikkat etmenizi öneriyoruz. Ciddi hayati sorunlara neden olabilecek alkol zehirlenmesi, aşırı alkol kullanımı ve elbette sahte içki nedeniyle yaşanabiliyor.

Bugün sizlere rakının su katıldığında neden beyazladığını açıkladık. Bu tarz içeriklerin devamının gelmesini istiyorsanız, yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.