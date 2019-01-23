Güneş Enerjisinden Yakıt Edinmek İçin Yeni Yöntem

Dünya'da tükenen kaynaklar nedeniyle alternatif enerjiler üzerine derin çalışmalar yapılıyor. Bunlardan en yenisi de güneş enerjisinden, daha ucuz ve çabuk bir şekilde yakıt elde etmek.

Bilim insanları, özellikle son yıllarda alternatif enerji kaynakları bulabilmek için çeşitli çalışmalara imza atıyor. Gelecekte, Dünya'mızın yüzleşme ihtimali olan bazı tehlikelere karşı hazırlıklı olabilmek için bu alternatif çözümler genel olarak güneş enerjisinden faydalanmak üzerine kurulu yollardan meydana geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan Binghamton Üniversitesi fizik profesörü Louis Piper da güneş enerjisinden daha yoğun yakıt enerjisi elde edebilmek için farklı bir yol geliştirdi.

Mevcut prosedürlerde, enerjiyi farklı bir forma dönüştürmek için oldukça büyük bir efor sarf edildiğini ve bu yöntemlerin aynı zamanda pahalı olduklarını söyleyen bilim insanı, yeni bir katalizör ile suyu ayırma yöntemi geliştirdi. Gözle görülebilir ışınlar kullanarak, negatif ve pozitif yükleri birbirinden ayırabilmeye yarayan bir sistem kuran fizikçi, bu sayede suda bulunan hidrojen ve oksijen gazlarını birbirlerinden ayırabilmeyi başardı. Sistemin altında yatan temel hedefin, hidrojen gazına ulaşmak olduğunu açıklayan profesör, bu yöntemin oldukça ucuz olduğunu notlarına ekledi.

Deneyi yürüten üniversitenin ekibi, ABD’de konu üzerine çalışmalar yapan diğer üniversiteleri ile iş birliği yaparak, hidrojenin farklı elementlerle olan tepkimesi üzerine araştırmalar yapıyor. Farklı disiplinlerden bilim insanlarının bir araya geldiği çalışmalarda, yeni hedefin çok daha ucuz maliyetli ayrıştırma işlemleri elde etmek olduğu söyleniyor.