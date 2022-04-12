Twitter'da bir kullanıcının paylaştığı güncel güneş kremi fiyatları, sosyal medyada viral oldu. Paylaşımda, standart bir markanın güneş kreminin geçtiğimiz yıla göre 3 kattan fazla fiyata satıldığının görülmesi, yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde "Yaz gelmesin" dedirtti.

Yaz mevsiminin yaklaşmasıyla herkes plaj vücudunu(!) hazırlamaya başlamışken, şimdiden başlayan deniz planları, masraflarla birlikte birçok kişinin gözünü korkutmaya başladı. Denize giderken yakılacak benzin/otobüse verilecek para, beslenme ve yazlık kıyafetlerin fiyatı halihazırda geçtiğimiz yıla göre kat kat artmışken bugün, bu değişimi yeniden gözler önüne seren paylaşım viral oldu.

Twitter’da ‘@loweninsect’ tarafından yapılan paylaşım, güneş kremlerinin raflardaki mevcut fiyatlarını gösteriyordu. Aslında geçtiğimiz yıl da pek çok kişiye pahalı gelen güneş kreminin fiyatları, bu yıl 3 kattan fazla artış göstererek inanılmaz seviyelere ulaştı. Öyle ki standart bir markanın bir güneş kremini almak için bile artık yüzlerce TL harcanması gerekiyor..

Bir güneş kremi olmuş 340 TL..

Twitter’de 10 bini aşkın kullanıcı tarafından beğenilen ve yüzlercesinden geri dönüş alan bu paylaşım, beraberinde yaratıcı yorumları da getirdi. Artık yüzlerce TL (şimdilik..) karşılığında satın alınabilen güneş kremleri için yapılan yorumlardan bazıları şu şekildeydi: