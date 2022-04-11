Ünlü iç çamaşırı markası Suwen'in bir afişi, sosyal medyada tartışma yarattı. İç çamaşırının gözükmediği iç çamaşırı reklamı, pek çok kullanıcı tarafından sansür olarak yorumlanırken reklamın şirketin uzun süredir yürüttüğü reklam kampanyasında bulunduğu da görüldü.

Türkiye, son günlerde çeşitli iç çamaşırı markalarının Türk yüzleriyle çektiği reklamların tartışmalarına yer veriyor. Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Esra Bilgiç’in dünyaca ünlü iç çamaşırı markasının reklamında iç çamaşırları yerine ceket ağırlıklı gözükmesi bir tür sansür uygulanmışçasına yorumlara yer verirken, bugün bu reklamlar arasına bir yenisi daha katıldı.

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk, reklam yüzü olduğu iç çamaşırı markasının mağazasına astığı reklam afişiyle gündeme geldi. Suwen isimli markanın mağazasına astığı bu reklamda herhangi bir iç çamaşırı gözükmüyor, bunun yerine normal kıyafetler yer alıyordu. Reklamın üzerinde yazan metindeyse “İçimde Suwen var.” ifadeleri yer alıyordu.

Suwen'in tepki çeken reklamı:

Sosyal medya, reklamı farklı açılardan yorumladı:

Şirketin aslında uzunca süredir benimsediği aynı sloganlı kampanyasına ait olan bu reklam, sosyal medyada birçok kişi tarafından yeniden bir tür sansür olarak yorumlandı ve tepki çekti. Gelen tepkilerin yanı sıra birçok kullanıcı da Suwen’in reklamını tiye alan paylaşımlarda bulundu. Bazı kullanıcılarsa Suwen’in neden bu reklam dilini seçtiğini mantıklı bir şekilde açıklamaya çalıştı. Sosyal medyada yapılan paylaşımlardan bazıları şu şekildeydi:

Gelen olumsuz tepkiler birbirine benzerdi:

Reklamın amacını anlatmaya çalışanlar da vardı:

Tabii tüm bunlardan bağımsız, reklamın sloganı bir akıma da dönüştürüldü:

Suwen, daha önce reklam kampanyasıyla ilgili açıklama yapmıştı:

Suwen, Mayıs 2021'de aynı sloganı taşıyan reklamını yayımladığında bir açıklamaya da yer vermişti. Şirketin açıklaması şu şekildeydi:

"İlk reklam filmimiz olan “İçimde Suwen Var” kampanyamızla yine kendi değerlerimizi ön planda tutarak, içindeki gücün farkında olan tüm kadınlara seslendik.

Klişe kalıplardan uzaklaştık ve herkese kadınların her anlarında özgürce davranarak, özgüvenli bir şekilde yaşayabileceklerini gösterdik. Kurulduğumuz ilk günden beri kadınları rahat, şık ve güçlü hissettirmek için var olduğumuzu hatırlattık.

Her zaman tüm kadınların en büyük destekçisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Kendine güvenen kadınlarımızı özgün biçimde temsil eden markamızın yolculuğunda önemli bir adımı atmanın mutluluğunu yaşıyoruz."