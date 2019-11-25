Güneş Rüzgarlarının Etkisiyle Ortaya Çıkan Ürkütücü Ses

Avrupa Uzay Ajansı, yıllardır yürüttüğü çalışmanın sonucunda gezegenimizin manyetik alanında oluşan bir sesin kayını paylaştı. Dünya'nın manyetik alanı ve Güneş rüzgarlarının etkisiyle ortaya çıkan bu ses, oldukça ürkütücü görünüyor.

Yeni verilere göre Güneş sistemine yayılan Güneş rüzgarları, Dünya'nın manyetik alanının elektromanyetik dalgalar üretmesine neden oluyor. Bu elektromanyetik dalgaları duyulabilir bir sese dönüştürmek isteyen araştırmacılar, çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ses kaydını yayınladılar. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından kaydedilen dalgaların ses dönüştürülmüş hâli, filmlerdeki ses efektlerini andırıyor.

Dünya'nın manyetik alanının bilgisayar ortamında canlandırılmasıyla elde edilen aşağıdaki fotoğrafta gezegenimiz, soldaki küçük nokta iken etrafındaki büyük alan ise manyetik alanın yay şoklarını gösteriyor. Sağda kalan dalga deseni ise öncü şok bölgesi.

Bahsi geçen dalgalar nasıl oluşuyor?

Araştırmacıların dediklerine göre elektromanyetik dalgalar, Dünya'nın manyetosferinde genellikle sabit bir frekansta ilerler ama Güneş'ten gelen partiküller, Dünya'nın manyetik kabuğuna çarptığında ortaya çıkan dalgalar farklı frekanslara sahip bir dalga oluşturur. Dünya'ya Güneş rüzgarlarının ulaşmadığı zamanlarda bu dalgalar daha düşük şiddetli olur. Bir Güneş rüzgarı Dünya'ya çarptığında dalganın frekansı neredeyse iki katına çıkar. Elde edilen dalgaların frekansı, rüzgarların çarptığı manyetik alanın kuvvetine bağlıdır.

Yayınlanan bu tüyler ürpertici ses kaydı, ESA'nın Dünya'nın manyetik alanını ve alanın Güneş partiküllerinden nasıl etkilendiğini inceleyen bir grup araştırmacı tarafından elde edildi. Lucile Turc, oluşturduğu ekiple yaklaşık 20 yıldır toplanan verilerle bu kaydı oluşturdu.

İşte Güneş rüzgarlarının etkisiyle oluşan ürkütücü ses kaydı:

Ses kaydını oluşturan verilerin toplanmasının yanı sıra araştırma, ayrıca Dünya'nın manyetik alanında üretilen dalgaların daha önce düşünülenden çok daha karmaşık olduğunu ortaya koydu. Gözlemler; Güneş'in 'sessiz' dönemlerinde manyetik alana nüfuz eden tek ve baskın dalga frekansının sadece iki katına çıkmadığını, aynı zamanda bir Güneş rüzgarının, öncü şok bölgesini aştığında birkaç farklı frekansa bölünebileceğini göstermekte. Turc, "Çalışma, Güneş rüzgarlarının öncü şok bölgesini derinden etkilediğini ortaya koyuyor" ifadelerinde bulundu.

Öncü şok değişiklikleri, Dünya yüzeyinde iklime bağlı manyetik etkinliği etkileyebilir. Araştırmacılar, bir Güneş rüzgarı öncü şok bölgesine çarptığında ne olduğunu hâlâ anlamaya çalışıyorlar ancak üretilen manyetik dalgaların uzaya geri dönemeyeceğini biliyorlar. Bunun nedeni, sürecin yalnızca 10 dakika sürmesi.

"Atmosferimize ulaşmadan önce dalgalar, Dünya'nın manyetik alanı ile çarpışmadan önce Güneş rüzgarı partiküllerini yavaşlatan, uzayın manyetik alanı olan başka bir bariyerle karşılaşır" ifadelerinde bulunan ESA, açıklamalarına şöyle devam etti: "Manyetik dalgaların çarpışması, muhtemelen gelen Güneş rüzgarının enerjisini işleme şeklini değiştirerek yay şokunun etkisini değiştirir. Yay şokunun arkasında, Dünya'nın manyetik alanı, dalgaların frekansında rezonansa başlar ve bu, manyetik bozulmanın yeryüzüne iletmesini sağlar."

Güneş'ten kaynaklı radyo, telefon ve uydu kesintilerine dair birçok kayıt bulunmakta. Güneş aktivitelerini daha iyi anlamayı ümit eden araştırmacılar ise Dünya'nın iletişim altyapısını korumak amacıyla bu aktiviteleri incelemeye devam ediyor.