İlk Kez Güneş Sistemi Dışında Oksijen Molekülü Keşfedildi

Bilim insanları, ilk kez Güneş Sistemi dışında oksijen molekülü keşfettiler. Markarian 231 galaksisinde keşfedilen oksijen molekülünün nasıl ortaya çıktığı araştırılıyor.

Astronomlar, Dünya'dan milyonlarca ışık yılı uzaklıktaki bir galakside oksijen molekülüne rastladılar. Bu keşif, aynı zamanda Güneş sistemi dışında tespit edilen ilk oksijen molekülünü gün yüzüne çıkarmış oldu. Yapılan araştırma, oksijen moleküllerinin diğer galaksilerdeki rolünü anlama konusunda yardımcı olacak.

The Astrophysical Journal'da yayınlanan araştırmada, Dünya'dan 561 milyon ışık yılı uzakta olan Markarian 231 galaksisinde oksijen molekülü keşfedildiği belirtildi. Markarian 231, enerjisini kuasardan alıyor. Kuasar, Markarian'ın merkezinde büyük kütleli aktif kara delik olan hayli parlak galaktik çekirdek.

İspanya'daki IRAM-30 radyo teleskobu ile inceleme yapan ekip, dört gün boyunca yapılan gözlemlerin ardından moleküler oksijen olduğunu tespit ettikleri radyo dalgalarını fark ettiler. Araştırmacılar, oksijenin neyin ortaya çıkardığını henüz bulamadı. Ancak aktif galaktik çekirdeğe dayalı moleküler oluşumlar ve galaksinin dış diskindeki moleküler bulutlar arasındaki etkileşimden kaynaklanabileceğini öne sürüyorlar.

Astronomlar, Markarian 231’in merkezinde iki tane büyük kütleli aktif kara deliğin çok büyük bir hızla birbirleri etrafında dönüyor olabileceğini düşünüyorlar. Aktif galaktik çekirdek, moleküllerin merkezden uzaklaşmasına neden olarak molekül bulutlarındaki oksijenin ayrılmasını sağlıyor olabilir.

Oksijen, evrende hidrojen ve helyumun ardından en çok bulunan üçüncü element. Bazı bilim insanları, oksijenin uzayda hidrojenle bir araya gelerek buz formunda bulunduğuna inanıyor. Bu yüzden, uzak galaksilerde oksijen molekülü tespit edilmesi oldukça zor.