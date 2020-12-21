Güneş Sisteminin Ötesinde Radyo Dalgaları Tespit Edildi

Avustralya'da bulunan Parkes Teleskobu, uzun süredir evrende bulunan başka canlıların varlığını tespit etmeye çalışıyor. Guardian gazetesinin yayınladığı bir habere göre teleskop, son olarak Güneş'e yakın bir yıldız sisteminden radyo frekansları algıladı.

Avusturalya’da bulunan Parkes Teleskobu, bulunduğumuz evrende başka canlıların da olup olmadığını tespit etmeye çalışıyor. Bir futbol sahası büyüklüğünde olan bu teleskop, Güneş Sistemi'nin ötesinde yayılan radyo frekanslarını algılıyor.

Guardian gazetesinin bir haberine göre araştırmacılar, Parkes’ın son olarak 2019 yılında Güneş Sistemi'ne en yakın yıldız sistemi Proxima Centauri’de ilginç bir radyo frekansı keşfettiğini belirtti. Tespit edilen 980 MHz'lik radyo frekansıyla birlikte gökbilimciler, yapmış oldukları keşif hakkında yeni bir makale hazırlamaya başladı.

Radyo dalgası, uzayda yaşam var mı sorusuna cevap olabilir

Parkes Teleskobu, BreakThrough Listen adlı Güneş Sistemi'nin ötesinden gelen sinyalleri tespit etmek üzere, 100 milyon dolarlık yatırıma sahip olan projenin bir parçası. 2019 yılının Nisan-Mayıs aylarında teleskop, yeni bir radyo dalgası tespit etti. Tespit edilen 980 MHz’lik radyo frekansı, gökbilim uzmanlarını heyecanlandıracak türdendi. Sebebi ise 980 MHz’lik frekans bandına ne insanların ne de uyduların karışabileceğiydi. Araştırmacılar, bu sebeple gelen frekansın insan yapımı olamayacağını düşünüyor.

Proxima Centauri, Dünya’dan tam 4,2 ışık yılı uzaklıkta. Araştırmacılar, frekansın tespit edildiği esnada seste bir kayma yaşandığını, sesin aynı zamanda gezegende yaşanan bir yer değişikliğini de yansıtabileceğini belirtti. Radyo frekansı hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Uzmanlar, bu radyo frekansının derinlerine inerek bir makale hazırlamaya başladı. Bu durum her ne kadar heyecan verici bir olay olsa da Guardian gazetesi, bilgiler halka açıklandığında bile kesin cevaplara sahip olamayacağımızı belirterek çok da heyecanlanmamız gerektiğini söylüyor.