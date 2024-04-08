Tam güneş tutulmasını gözlemlemek isteyen insanlar, sırf ABD ekonomisine 1,6 milyar dolarlık katkı sağlayacak.

Tam güneş tutulmasına şahitlik etmek isteyen milyonlarca insan Teksas ve New York gibi şehirlere hücum ediyor. Oteller, gözlük üreticileri, paraşütçülük firmaları gibi pek çok firma, bu süreçte milyonlarca dolarlık ekonomik hareketlenme bekliyor. Tutulmanın sadece ABD ekonomisine olan katkısının 1,6 milyar dolar olması bekleniyor.

Güneş tutulmaları, dünya ile Güneş'in arasına Ay'ın girmesiyle gerçekleşen doğa olaylarıdır. Bu olay kendi başına gayet nadir gözlemlenen bir fenomen iken tam güneş tutulması ise daha da az görülmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. NASA'nın da "nadir ve gözalıcı" olarak nitelendirdiği bu doğa olayı geçmişte felaketlerle ilişiklendiriliyordu ancak bugün ekonomik hareketlilik anlamına geliyor.

3,7 milyon kişi tutulmayı görmeye gitti

NASA'ya göre bu yıl gerçekleşecek olan tutulma üç-dört dakika kadar sürecek, bu yılki tutulma 2017 yılındaki tutulmadan daha uzun sürecek. Kuzey Amerika'dan görülecek bir sonraki tutulma da 2044 ya da 2045'te görülebilecek. Bu yüzden de 3,7 milyon kişi tutulmayı görmek için seyahat ediyor.

Bölge otellerinde ve AirBnB hizmeti veren tesislerde yer kalmadığı belirtildi. Üstelik otellerde dinamik fiyatlandırma stratejileri uygulandığını ve talebe göre otel odalarının fiyatlarının da değiştiğini hatırlatalım. Diğer günlerde 80 dolar olan odaların fiyatları 949 dolara kadar yükseldi. Güneş gözlüğü üreticileri de tanesi 1,5 ile 2 dolar arasında değişen fiyatlardan 70 milyon gözlük sattıklarını belirtti.